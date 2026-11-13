容祖兒啟德演唱會三場門票半小時售罄 宣布連加兩場：今日獎自己食碗魚蛋粉

由英皇娛樂主辦的《AURA 容祖兒演唱會》，今日（13日）中午公開發售，原定2027年1月18、22及23日假啟德主場館舉行的三場演出，門票開售僅半小時便全部售罄！面對歌迷的空前熱烈支持，主辦單位英皇娛樂即時宣布連加兩場，定於1月19及24日再開騷，令演唱會由三場增至五場，而新增兩場門票將於11月18日公開發售。

既驚喜又感動

祖兒昨日一早已開始工作，沒想到今日門票開售不足半小時，便收到公司通知三場全部爆滿，令她既驚喜又感動。祖兒表示：「開心又感動，今日午餐我獎自己食碗魚蛋粉！哈哈。最近其實工作期表係非常瘋狂，但係奇妙地，同今次演唱會個名《AURA》一樣，去到邊都感受到各方朋友同歌迷嘅支持，大家互相交換緊一股好強大嘅力量！所以今日覺得，都值得收工之後，放自己一晚，唔開會，唔做嘢，俾大腦休息作慶祝。」雖然演唱會明年1月才正式舉行，但祖兒早已進入備戰狀態。除了日常工作排得密密麻麻，接下來更要飛往不同國家試演唱會服裝，行程緊密得隨時今日飛英國，落機睡一晚、翌日試衫，隨即又要趕回香港工作，之後再飛另一個地方。祖兒透露，11月底便會開始排舞，踏入12月會可以放下其他工作，全程投入演唱會排練。首次挑戰啟德主場館，對舞台、服裝及演出每個細節都格外重視，希望帶給歌迷一次難忘的演出。