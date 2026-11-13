劉德華相隔8年再現商台受訪 近百粉絲聚集廣播道睹天王風采

劉德華相隔多年再推全粵語實體碟《About Life》，專輯內首支新歌《我年輕過》今日（13日）在各音樂平台上架，並於中午現身廣播道為商台節目擔任嘉賓，下午再到香港電台，劉天王亦特地見記者，吸引大批fans到場支持偶像。 劉德華對上一次到商台已經是2018年，相隔8年再為商台節目開咪，他表示仍記得前往電台之路線，入行商台更「咪埋眼我都可以去到洗手間」。

想搞「華獎」頒獎禮 劉德華此行目的是為宣傳全新專輯，他知道現今唱片銷量已今非昔比，但為了滿足想擁有實體碟的樂迷仍是決定製作新專輯，並希望可以衝破幾萬張銷量，對於見到大批fans到廣播道支持自己，他不禁用會自己新歌歌名大嘆：「突然間，真係年輕過！」新碟《About Life》專程帶領全體工作人員、合唱團以及管弦樂樂手在香港浸會大學音樂廳進行現場錄音，他透露早在年半前開始籌備，跟同樣構思灌錄新碟的Eason陳奕迅屬同期進行，並自爆沒有理會大家先由自己創作歌曲：「啱啱開始嘅時候，我自己大膽唔理佢哋，我自己作曲。」點知作品被監製要求稍後調整，作曲上最初pattern出自華仔，之後再由Jacky陳德建等人加以調校，嚴格而言是共同創作的作品。

五首新歌圍繞自己，《爸爸》、《萱草》是紀念父親及母親，而《芬芳》、《小天使》分別是送給為太太和囡囡，華仔坦言在灌錄《我年輕過》時被現場氣氛感動爆喊，到最後一次決定閉上眼未有理會其他人才成功收貨，他考慮日後或向大家公開自己唱到泣不成聲的未出街版本。重返香港樂壇，問到會否考慮出席頒獎禮，他第一個反應即答：「咁又唔使喇！」之後解釋以往都有年底到新年期間開騷，正好跟樂壇頒獎禮撞期，若大家想他出席會考慮重返頒獎台，他指對上一次是接受四台聯頒的獎項，認為近年各頒獎禮各自為政，影響公信力，打趣謂不如自己搞個「華獎」頒獎禮，第一屆到時起碼可以有個「傳媒大獎」。

談內地電影臨時 撤檔 華仔投資兼任監製的電影版《關於那隻龜回魂的故事》明年上映，他開心表示新片多了投資者，目前已接近拍攝尾聲，問到是否會否客串演出，華仔即說：「都走唔甩。」至於他有主演、以2020年新冠疫情爆發初期武漢封城為背景的電影《白衣逆行者》，推遲近六年原定本月初全國上映卻臨時撤檔，華仔大讚同片演員表現優秀，希望出品人考慮能令電影重見天日。另外，有記者問到昔日好拍檔梅艷芳骨灰被盜一事，他直言十分心痛。訪問結束後，劉德華行出商台大門跟在場近百fans大合照，並為粉絲送上簽名，臨上車前亦跟歌迷揮手道別。