BIGBANG四場啟德演唱會開鑼 樂迷提早到場排隊選購周邊秩序良好

現場黃牛炒至三倍以上

為了方便粉絲選購心儀紀念品，體育園與主辦單位溝通協調後，於現場作出特別安排，周邊商品售賣處工作人員表示︰「我們將商品展示區、付款區及取貨區分隔，並將深受樂迷歡迎的手燈獨立分流出另一條隊伍處理，與購買所有周邊商品的觀眾分開，以提升效率及疏導人流。」此外，場內亦設有餐飲站，提供飲品及小食，方便排隊人士補充水分及休息。整體而言，粉絲均遵守現場安排，秩序良好。有粉絲表示，對現場安排感到滿意。陳小姐及孔小姐今早約6時已到場排隊，每人消費約2,000港元。她們認為現場秩序不俗，亦感覺主辦單位吸收了台灣場的經驗，令購物安排更為順暢。兩人完成購物後，計劃先到附近用膳及逛街，稍後再返回啟德主場館欣賞演出。約下午5時許，陸續有fans抵達啟德主場館，場外有不少fans除了帶了專屬手燈外，也有fans帶同自製的應援品派發，亦有fans見到有趣的應援品會即場交換。記者從現場所見，有不少操普通話人士向途人兜售門票，價格比起原價貴出至少三倍或以上，期間有途人查詢並討價還價。