吳嘉儀親揭兩年啞忍終爆煲 怒控失業老公：住佢度要交租

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）日前正式宣布與圈外老公Leo辦理離婚手續，結束兩年多婚姻。今日，她接受傳媒訪問時首度揭露男方早年已曾有過一段婚姻、失業長達兩年，且事事「計到盡」，甚至認為她住在男方家中就應該交租。
金錢計到盡
吳嘉儀表示自己一直經濟獨立、靠自己生活，從沒向男方要過一分錢，「我除咗居住喺佢嘅屋簷下之外，其實我係自力更生嘅。」平時食飯亦講究有來有往，一人一餐，不過她爆料指男方對錢銀極為計較，拍拖到婚後想法一樣，覺得她住在男方屋企就理應交租：「佢唔係咁諗㗎，佢覺得你住喺佢度應該要交租㗎！」她坦言對方凡事以金錢掛勾，令她承受不少壓力同委屈。
小動作滋擾
吳嘉儀提到老公早年已曾經有過一段婚姻，亦是家中獨子，對上有四個姐姐，從小被家人遷就溺愛，因而養成以自我為中心、做事不顧後果的性格。而男方足足兩年沒有返工，情緒起伏極大，亦不喜歡她外出工作：「佢見到人哋忙呢，佢係唔鍾意。」吳嘉儀更透露雙方早已分房睡、零交流。
吳嘉儀大爆老公用各種小動作滋擾她工作與生活，令她長期承受精神折磨：例如趁她工作時關掉Wi-Fi、關掉電視、收起遙控，甚至在她用熱水時關掉水掣，不斷重複騷擾，見她動怒更會在旁看得開心。她強調離婚是不想再拖，這並非單單一紙文件的問題，而是意念上已不想再與對方有任何聯繫，目前吳嘉儀已搬往安全地方暫住。