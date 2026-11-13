吳嘉儀親揭兩年啞忍終爆煲 怒控失業老公：住佢度要交租

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）日前正式宣布與圈外老公Leo辦理離婚手續，結束兩年多婚姻。今日，她接受傳媒訪問時首度揭露男方早年已曾有過一段婚姻、失業長達兩年，且事事「計到盡」，甚至認為她住在男方家中就應該交租。

金錢計到盡

吳嘉儀表示自己一直經濟獨立、靠自己生活，從沒向男方要過一分錢，「我除咗居住喺佢嘅屋簷下之外，其實我係自力更生嘅。」平時食飯亦講究有來有往，一人一餐，不過她爆料指男方對錢銀極為計較，拍拖到婚後想法一樣，覺得她住在男方屋企就理應交租：「佢唔係咁諗㗎，佢覺得你住喺佢度應該要交租㗎！」她坦言對方凡事以金錢掛勾，令她承受不少壓力同委屈。