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娛樂
出版：2026-Nov-13 18:26
更新：2026-Nov-13 18:26

The Weeknd聽梅艷芳名曲出story 公開《Hong Kong》新版本MV換上何家媳婦奚夢瑤

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The Weeknd結束香港行程近兩星期，今日在其YouTube頻道公開《Hong Kong》的正式版MV。

樂壇天王The Weeknd今年10月假啟德主場館舉行四場演唱會，其《AFTER HOURS TIL DAWN 2026》世巡香港站更特別炮製新歌《Hong Kong》，亦採用王菲1993年金曲《季候風》作為featuring，令歌曲於33年後再度翻hit。The Weeknd 與王菲的歌聲在《Hong Kong》完美配合，新歌隨即在當晚社交平台洗版。

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日前，The Weeknd於社交網出story向杜可風致敬：「你對香港電影舉足輕重，對我個人亦是啟發至深。多謝你，杜可風。」限時動態亦配合了林憶蓮的1987年金曲《激情》，同時The Weeknd亦以分身帳戶gene.hackerman，分享已故香港導演林嶺東拿槍的照片，再配上王傑的代表作《可能》（國語版《安妮》）的前奏。當然亦少不了已故香港樂壇天后梅艷芳，在維港夜景前配上梅姐改編自竹內瑪利亞的名曲《Oh No!Oh Yes!》。

 

The Weeknd結束香港行程近兩星期，今日凌晨他在自己YouTube頻道公開《Hong Kong》的正式版MV，不過MV女主角卻由演唱會版的王柳雯換來何猷君的超模愛妻奚夢瑤。《Hong Kong》正式版MV由 Evan Larsen負責執導，取景風格同以90年代霓虹燈與都市孤獨感為主，除了The Weeknd分享MV片段外，奚夢瑤自己亦在社交平台分享該MV，形容此曲贏得千百萬人的心，並表示能夠參與這次作品，自言令她終生感到自豪。

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The Weeknd - Hong Kong (feat. 王菲季候風) (Official Music Video)

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