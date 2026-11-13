吳家樂罕談「五十億駙馬」標籤 爆豪門太太周蕙蕙極慳家戒揸跑車

吳家樂2006年與其士集團創辦人周亦卿千金周蕙蕙結婚，由於女方家族財力雄厚，豪門婚姻長期承受外界目光，而他多年來被外界冠以「五十億駙馬」稱號。近日，吳家樂接受梁靖琪網上節目《The MultiTalk》訪問，罕有談及這個標籤，更分享太太的慳家習慣。
已改昔日揮霍習慣
對於「五十億駙馬」這個稱呼，吳家樂表現豁達，更自嘲姓氏變長：「我已經慣咗，我唔係姓吳，我係姓『五十億駙馬吳家樂』，每次有報導，我個姓係長咗好多。」他直言外界評論與他無關，最重要是太太及外家怎樣看他，並透露太太曾說：「你要假都唔會假20年、30年啦，我同你結咗婚都20年啦！」他又表示自己現時的東西，其實結婚前已經擁有：「你見到我擁有嘅嘢，我未同佢結婚嗰時我都有啦！」
吳家樂大爆太太周蕙蕙私下極度低調兼慳家，更徹底改變他昔日揮霍無度的習慣。他憶述單身時「搵6000就買8000」，又愛揸跑車買新衫，但認識太太後明白「需要」與「想要」的分別，更開始乘搭公共交通工具：「我以前係唔搭巴士、我唔搭船、我唔搭電車㗎，我揸車㗎嘛！佢令到我發覺我坐香港嘅交通工具係好方便……我剛才都係坐港鐵過嚟嘅！因為泊車太貴啦。」他笑言婚後變得更低調，全因太太不喜歡高調，也不喜歡他駕車。