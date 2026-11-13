吳家樂罕談「五十億駙馬」標籤 爆豪門太太周蕙蕙極慳家戒揸跑車

吳家樂2006年與其士集團創辦人周亦卿千金周蕙蕙結婚，由於女方家族財力雄厚，豪門婚姻長期承受外界目光，而他多年來被外界冠以「五十億駙馬」稱號。近日，吳家樂接受梁靖琪網上節目《The MultiTalk》訪問，罕有談及這個標籤，更分享太太的慳家習慣。

已改昔日揮霍習慣

對於「五十億駙馬」這個稱呼，吳家樂表現豁達，更自嘲姓氏變長：「我已經慣咗，我唔係姓吳，我係姓『五十億駙馬吳家樂』，每次有報導，我個姓係長咗好多。」他直言外界評論與他無關，最重要是太太及外家怎樣看他，並透露太太曾說：「你要假都唔會假20年、30年啦，我同你結咗婚都20年啦！」他又表示自己現時的東西，其實結婚前已經擁有：「你見到我擁有嘅嘢，我未同佢結婚嗰時我都有啦！」