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娛樂
出版：2026-Nov-13 23:18
更新：2026-Nov-13 23:18

譚嘉儀孖黃嘉雯睇BIGBANG演唱會 開閃燈忘我打卡惹不滿遭公審

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BIGBANG首場啟德騷於一片熱烈氣氛下展開。

韓國天團BIGBANG再襲香港，共四場的BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會今晚（13日）於啟德主場館開鑼，吸引幾萬人前往朝聖，當中不乏本地藝人，包括吳業坤與太太濱口愛子、龔嘉欣、譚凱琪、譚嘉儀等，場面十分熱鬧。

BIGBANG首場啟德騷於一片熱烈氣氛下展開，三子在台上講廣東話冧歌迷，狂數地道著名美食如凍奶茶、叉燒包、蝦餃、雲吞麵，令大家會心微笑。

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韓國天團BIGBANG啟德主場館開騷，場面震撼。

不過演唱會期間，有網民發現2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯及前TVB歌手譚嘉儀，在場內開閃光燈合照打卡，引起後面觀眾不滿，並拍下過程放上Threads，寫上：「啲KOLartist …原來可以表演嗰陣出嚟影晒相，影唔滿意仲要影多幾round，開晒閃光燈，再叫secure幫手影合照！果然係打卡現場，大開眼界」，之後，該網民再用手機錄mon，卻再度拍下譚嘉儀似乎未夠喉繼續忘我拍照。

兩人被公審後，該po引起大批網民留言圍插，有人鬧爆「最憎影相仲要閃光燈」、「睇bigbang定影相呀?」更批評兩人作為公眾人物應顧及其他觀眾感受。鬧出是非的譚嘉儀亦有在IGstory分享場內自拍照，不過卻被發現tag錯舊官方帳號，並非趁20周年開通於現在採用的官方IG帳號。

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