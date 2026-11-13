譚嘉儀孖黃嘉雯睇BIGBANG演唱會 開閃燈忘我打卡惹不滿遭公審

韓國天團BIGBANG再襲香港，共四場的BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會今晚（13日）於啟德主場館開鑼，吸引幾萬人前往朝聖，當中不乏本地藝人，包括吳業坤與太太濱口愛子、龔嘉欣、譚凱琪、譚嘉儀等，場面十分熱鬧。

不過演唱會期間，有網民發現2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯及前TVB歌手譚嘉儀，在場內開閃光燈合照打卡，引起後面觀眾不滿，並拍下過程放上Threads，寫上：「啲KOL定artist …原來可以表演嗰陣出嚟影晒相，影唔滿意仲要影多幾round，開晒閃光燈，再叫secure幫手影合照！果然係打卡現場，大開眼界」，之後，該網民再用手機錄mon，卻再度拍下譚嘉儀似乎未夠喉繼續忘我拍照。

兩人被公審後，該po引起大批網民留言圍插，有人鬧爆「最憎影相仲要閃光燈」、「睇bigbang定影相呀?」更批評兩人作為公眾人物應顧及其他觀眾感受。鬧出是非的譚嘉儀亦有在IG出story分享場內自拍照，不過卻被發現tag錯舊官方帳號，並非趁20周年開通於現在採用的官方IG帳號。