YOASOBI四度出戰《紅白》 杏里T.M.Revolution相隔多年捲土重來

日本NHK電視台年度音樂盛事第77屆《紅白歌唱大賽》將於大除夜舉行，今年大會起用堺雅人、二宮和也、蘆田愛菜組成嶄新司儀配搭，並於昨日（13日）公布本年度的出場歌手名單。

落實明年1月21及22日舉行香港演唱會的二人組合YOASOBI，正為NHK晨早劇《花朵盛開》唱出主題曲《燦爛綻放》，今次是二人相隔三年第四度登場。以《CAT'S EYE》一曲聞名的杏里，近年靠其city pop舊作獲得新世代樂迷推崇，令她相隔30年第四度踏上《紅白》舞台；白組方面，今年憑神曲《HOT LIMIT》翻hit的西川貴教，將以T.M.Revolution名義相距12年再度出場，而小室哲哉所屬TMNETWORK自1988年以來，時隔38年參與《紅白》，屆時將演繹動畫《城巿獵人》經典名曲《Get Wild》，還有Kyary Pamyu Pamyu、渡邊美里、森山良子等單位亦相隔多年再次亮相盛會。