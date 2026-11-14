BIGBANG演唱會｜GD膝頭見紅 太陽滾地笑爆全場孖大聲講廣東話冧fans

韓國天團BIGBANG昨日起於啟德主場館舉行共四場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會。三子一出場便以《Fantastic Baby》炒熱氣氛，全場尖叫一齊和唱，唱完第一首歌已有大批粉絲興奮站起來，跟偶像一齊跳唱。當唱到《Tonight》時，GD拿住結他站在台中間自彈自唱時，突然型爆猛力掟結他，似足當年謝霆鋒在演唱會怒掟結他。
其後BIGBANG成員大聲和太陽特意用廣東話跟全場打招呼，大聲先說表示：「香港朋友好嗎？尖叫再大聲啲！」而太陽亦說：「大家好，我係太陽！Nice to meet you again！」GD則以英文跟觀眾打招呼，其後，GD和大聲一齊走落台，近距離為粉絲獻唱。
香港美食融入《Bae Bae》
BIGBANG談到今次來港舉行四場演唱會，是三人從未試過在一個城市演出四場，承諾會帶來最精彩演出。他們更不時以廣東話冧粉絲，又將「雲吞麵」、「凍奶茶」、「叉燒包」、「蝦餃」融入歌曲《Bae Bae》當中。太陽在唱《Sober》時不慎絆倒，幸好反應快未至於倒地，站在他身旁的GD及大聲隨即做類似的動作，令范眾一度以為是一套動作。然而，到唱《Stupid Liar》時，有指太陽又再一次跣腳，於是索性在地上滾來滾去。
GD疑𠝹親流血收場
不過，三人在唱《HOME SWEET HOME》的時候，GD當時身穿一條穿窿牛仔褲，原本左膝頭非常白淨無傷痕，但當他跪地再起身的時候，左膝便出現傷口，當他鞠躬禮時發現膝頭流血受傷後，隨即拉起褲管遮蓋傷口。當返去後台後，VIP應援環節之後，整個場館變黑，場內形成一片燈海，但該時段比起其他站的巡遊長了少少時間，當GD再從新上台時，他與兩位隊友輪流以廣東話表示「咁多位香港VIP﹐我真係好愛你哋VIP⋯⋯」GD再指住傷口說「P」，因為發音與韓文「血」一樣，示意自己沒事，膝頭亦有貼上膠布。