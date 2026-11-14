BIGBANG演唱會｜GD膝頭見紅 太陽滾地笑爆全場孖大聲講廣東話冧fans

韓國天團BIGBANG昨日起於啟德主場館舉行共四場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會。三子一出場便以《Fantastic Baby》炒熱氣氛，全場尖叫一齊和唱，唱完第一首歌已有大批粉絲興奮站起來，跟偶像一齊跳唱。當唱到《Tonight》時，GD拿住結他站在台中間自彈自唱時，突然型爆猛力掟結他，似足當年謝霆鋒在演唱會怒掟結他。

其後BIGBANG成員大聲和太陽特意用廣東話跟全場打招呼，大聲先說表示：「香港朋友好嗎？尖叫再大聲啲！」而太陽亦說：「大家好，我係太陽！Nice to meet you again！」GD則以英文跟觀眾打招呼，其後，GD和大聲一齊走落台，近距離為粉絲獻唱。