王書麒登台被人揸住春袋唱：真係俾佢玩咗好耐

王書麒與許秋怡亮相《九運會客室2》擔任嘉賓，王書麒與許秋怡轉戰內地登台多年，二人提起登台的趣事，其中王書麒談及有次在內地的登台被觀眾捉住他的下體，搞到他非常無奈。他說：「有次係慶祝聖誕節，我唱緊嗰陣時呢，有一個男仔行埋嚟，一手揸住我下體。」Brian立即問道：「春袋」？王書麒直認不諱：「係，揸住！一路都唔放手。我一邊唱，我嘅震音真係自然得不得了。我望住，我望住佢哋嘅經理，佢哋嘅職員，求救，但我又要應付其他觀眾！」

此時伍姑娘笑到出眼淚，並謂：「佢喺度『唔走呀』，你又要敬業樂業咁唱，之後震到海豚音都出埋！」王書麒強調是真事，並指對方當時應該飲了酒，當時只好不停示意現場的職員幫手，「我掙扎唔到，真係俾佢玩咗好耐，真係永世難忘！」

此外許秋怡憶述當年父親突然離世的傷痛經歷。王書麒透露，許秋怡人生第一次在凌晨三點幾從外地致電回港與爸爸傾偈。爸爸因答應阮兆輝一同擔任粵劇評判，堅持不肯即時到醫院檢查，豈料通話結束短短十多秒，父親便在王書麒眼前突然無法呼吸並迅速抽搐，救護員到場搶救時已表示父親沒有生命跡象。身在內地酒店的許秋怡接獲父親死訊後完全崩潰：「喺張床上面揼地、掉咗個電話，喺個地碌嚟碌去！」她更痛哭整晚至雙眼眼白全部變紅充血，但由於尚未完成演出，她第二日返港探望父親遺體後，第三日仍強忍悲痛連趕深圳及東莞兩場演出。

面對哭到失聲的情況，她立即看急症處理好聲音照常上台，並在出場前極力激勵自己：「許秋怡你咪咁渣呀，我諗你阿爸阿媽都唔想見到個女係因為咁而去唔做嘢。」 除了痛失父親，許秋怡亦提到母親離世時的極大考驗。她透露在母親出殯前一晚，自己仍要如期前往一場80大壽的壽宴登台唱歌慶祝。她憶述當時在後台看著別人為婆候慶祝80大壽一家開開心心，而自己的母親僅得62歲且翌日便要出殯，內心極為難受，但依然強忍傷痛專業地完成工作。