馮盈盈預告再缺席頒獎禮 第二年無現身無劇拍惹揣測

馮盈盈、香胤宅 Lyman 與太太劉舜儀（Zoe ）出席護膚品牌活動，並即場分享護膚及養髮秘訣。馮盈盈以超 fit 狀態現身，她稱自己容易皮膚敏感，護膚上必須加倍小心，除了注重日常飲食，選擇護膚品同樣重要。她大讚品牌強效修復系列，不但能即時急救，更可長效舒敏，令皮膚保持穩定，上妝更貼服。

Lyman 直言，經常要為演出轉換不同造型，加上舞台強光照射，必須提早為頭皮做好第一道防線。幸好有太太 Zoe 親自教路使用品牌防脫育髮系列。Zoe表示收工落妝後皮膚總是繃緊泛紅，用了品牌的產品之後即時摸到肌膚平滑，能迅速舒緩紅痕不適。

