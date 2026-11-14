關心妍佛山開騷拉大隊慶功 被網民錯認係鄭秀文

完騷之後，Jade拉大隊去慶功，有內地網民拍下Jade跟工作人員碰杯情況，但就把Jade認錯做鄭秀文，並打上hashtag「鄭秀文」。隨即不少網民留言說：「關家姐」、「關小姐不是鄭小姐」、「哪是鄭秀文」、「唔好以為金毛就係鄭秀文！」

談回今次Jade的巡迴個唱，她表示今次巡迴個唱的主題由2025年開始，一直希望將個唱帶回香港做終點站：「其實上次紅館20週年開始，已經差不多五年時間，亦就快出道25週年，忽然間嚟到25週年，一直都希望最後站係返香港，我哋都睇下紅館個期批唔批， 希望可以返去紅館， 有機會可以喺紅館做我25週年香港站。」

是次佛山站由女兒楊榮心做「嘉賓」，不過今次拒絕表演側手翻，改為打鼓與媽媽合奏《負擔不起》，令觀眾非常有新鮮感：「因為我好想俾歌迷見吓心心， 唔經唔覺咁大個女，我問佢紅館試過打翻筋斗、合唱、清唱，我覺得佢又長大咗，咁啱佢開始學打鼓，我叫佢練下先， 練到差唔多就幫我打， 佢真係苦練半年！頭先台上我都唔敢望佢，忍住唔好打攪佢，佢好淡定但我就緊張到背脊出汗，依家係佢表演完我鬆一口氣！」Jade笑指未知女兒還有甚麼「秘技」，估計跳舞成下一站的表演項目，而囡囡表演後都到台邊為媽媽拍手打氣，更不時和唱非常投入。