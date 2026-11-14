張家輝尖沙咀宣傳賀年娛樂騷 談黃仁勳感情風波：衰鹹濕囉

張家輝早前宣布2027年首度勇闖紅館，於農曆新年期間舉行一連三場的大型娛樂表演《張家輝大娛樂騷》，集合「笑、唱、跳」與全港觀眾一同歡慶羊年。 今日（14日）中午，張家輝為其年初一至年初三的三場娛樂騷到尖沙咀召開記者會，由宋熙年任大會司儀，主角張家輝準時現身，吸引大批途人在商場各樓層圍觀、拍照。家輝在會上談到以歷年不同角色分身拍攝之宣傳片，自爆原本想加入化骨龍的經典對白：「仆你個街吖！亞視嚟嘅？」可是構思卻被ban，他笑笑口補充：「呢句係化骨龍講，張家輝冇講過！」並表示對亞視並沒有反感。張家輝在活動後接受傳媒訪問，他多次強調這次賀年騷並非傳統演唱會，不會有太多嘉賓，會以張家輝多元宇宙作為主軸：「唔係一個演唱會，係好富娛樂性嘅一個show。」問到可會請「修哥」胡楓任嘉賓？他坦言原本修哥是神秘嘉賓，卻被記者提前篤爆，並嚷大家不要再追問嘉賓陣容，但太太關詠荷一定不會上台，到時只會在台下睇show，囡囡農曆年亦不會在港，故到時未能捧場。

hang機逾30秒 張家輝在電影中曾演繹「另類神曲」，先後惡搞《眼睛想旅行》及《忘情水》，當中極具喜感唱出「給我一杯忘情水水水」更令影迷記憶猶新，他直言這些「金曲」到時在騷上不會少得，又自言沒有「紅館夢」，一直甚少有興趣睇演唱會，但就硬銷自己的《張家輝大娛樂騷》，會為是次娛樂騷盡量滿足大家，到時會令觀眾笑住離場。張家輝曾在2000年勇奪叱咤樂壇生力軍男歌手，他坦言站台跳唱有一定恐懼，訪問期間突然哼唱幾句，在開騷前於鏡頭前成功衝破障礙。

受訪期間，張家輝透露日前跟一位圈中人碰頭，但講講下忽然「hang機」，停頓逾30秒，最後大笑一輪就說：「撞到個朋友。」指對方執導一套賀歲片，形容明年農曆新年檔最大對手並非其他賀歲電影，而是《張家輝大娛樂騷》，使他開騷前打下強心針。另外，家輝被翻出曾公開談及有偷食念頭：「第一唔好話驚無咗個老婆，係連帶我嘅事業一切都無晒，我覺得條數唔划算。」今日被問及英偉達前CEO 黃仁勳感情風波一事，他說：「我唔係先知，唔係人間清醒，其實係人都知，大家每次去做嘅時候都抱住一個僥倖嘅心態，覺得冇人會發現。呢個係一個咩罪名？咪都係嗰啲衰鹹濕囉！成日以為冇人知，尤其是你愛得熱烈嗰陣唔會再記得有冇人知，正如佢都俾人拍到攬攬錫錫嗰啲！咁呢啲嘢係自己選擇嘅啫，你有能力做到冇人知嘅咪去做囉。」