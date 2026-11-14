elka鄭芷淇首個solo音樂會 Lolly Talk台下助唱爆發全場喊點

elka鄭芷淇從Lolly Talk轉以個人身份加盟獨立唱片公司Trevi Music正式出道，今年展開跨年solo音樂企劃，成功集結「香港三大詞人」黃偉文、周耀輝和林夕的作品，最新歌曲《紙皮屋》MV在YouTube上架一個月已獲42萬點擊觀看。本月8日，elka處女音樂會《el_ka》已順利舉行，首個solo舞台獲得不少迴響。
首唱林夕新作《不信邪》
elka首個個人音樂會《el_ka》於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行，除了把即將推出專輯內已派台歌曲演繹外，當晚更首唱《block了》國語版《在心裡封鎖了你》、及林夕設身訂造的solo企劃壓軸歌曲《不信邪》，elka亦揀選了一些代表她幾個重要時段的廣東歌，貫穿整個以「成長」為主題的音樂會。
這晚Lolly Talk六位成員曾美欣(MeiMei)、劉綺婷(Yanny)、黃詠霖(阿蛋)、陳紀澄(Tania)、黃敏蕎(阿妹)和郭曉妍(Ah Yo)都有到場，但吳倩怡(Sinnie)因工作在身，但前一晚已致電祝賀，elka亦特意揀選LollyTalk的《靈魂奇異點》放入歌單，因為在她成長之中，Lolly Talk是其中一個重要階段。
認為機會比獎項重要
首次在台上獨唱《靈魂奇異點》時，唱至尾段，elka終於忍不住淚水，台下六位Lolly Talk昔日隊友見狀馬上大助唱，加上在場的「夾心糖」(elka粉絲暱稱)和「波板糖」(Lolly Talk粉絲暱稱)喊住大合唱，場面十分感人。完騷後elka表示：「其實唱《最好的債》時，望到台下一班好姊妹已經想喊，但忍住咗，之後唱到《靈魂奇異點》，見到啲fans開始拎紙巾出嚟，我真係忍唔住，我係一個見到人喊，就會跟住一齊喊嘅人，好多謝LT姊妹到場支持，Sinnie因為有工作，如果佢都喺度就真係全員合體100分！」
由Lolly Talk到個人發展，在單親家庭長大的elka，自小跟隨父親生活，父女曾因elka入行關係一度跌至冰點，幸好看到女兒對音樂和工作的熱誠，父親態度慢慢軟化，elka一直希望父親可親臨現場看到她在台上的演出，雖然今次仍未能成功，但就讓elka未來挑戰更大舞台送上動力！elka說：「今次用咗85%力拉佢出門口，不少最近籌備音樂會，冇乜時間返屋企陪佢，今次就唔逼佢啦，但我唔會氣餒，留返下次搞個大場先叫佢嚟啦，我準備好㗎喇！」樂壇頒獎典禮將至，對於獎項，elka表示：「我不嬲唔係好識欣賞自己，但今年做咗好多令自己好proud of嘅事，包括跳笨豬jump、出咗四首歌、開咗騷，這些對我嚟講都係越級挑戰，我覺得成長經歷比獎項更重要，今年得到咁多學習機會，我已經好感恩。