elka鄭芷淇首個solo音樂會 Lolly Talk台下助唱爆發全場喊點

elka鄭芷淇從Lolly Talk轉以個人身份加盟獨立唱片公司Trevi Music正式出道，今年展開跨年solo音樂企劃，成功集結「香港三大詞人」黃偉文、周耀輝和林夕的作品，最新歌曲《紙皮屋》MV在YouTube上架一個月已獲42萬點擊觀看。本月8日，elka處女音樂會《el_ka》已順利舉行，首個solo舞台獲得不少迴響。

首唱林夕新作《不信邪》

elka首個個人音樂會《el_ka》於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行，除了把即將推出專輯內已派台歌曲演繹外，當晚更首唱《block了》國語版《在心裡封鎖了你》、及林夕設身訂造的solo企劃壓軸歌曲《不信邪》，elka亦揀選了一些代表她幾個重要時段的廣東歌，貫穿整個以「成長」為主題的音樂會。

這晚Lolly Talk六位成員曾美欣(MeiMei)、劉綺婷(Yanny)、黃詠霖(阿蛋)、陳紀澄(Tania)、黃敏蕎(阿妹)和郭曉妍(Ah Yo)都有到場，但吳倩怡(Sinnie)因工作在身，但前一晚已致電祝賀，elka亦特意揀選LollyTalk的《靈魂奇異點》放入歌單，因為在她成長之中，Lolly Talk是其中一個重要階段。