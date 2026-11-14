關智斌楊天宇即場展示力之表現 VIVA無諗過健身都可以靚

關智斌（Kenny )、楊天宇（Angus）及新生代女團 VIVA 到圓方為商場中庭打造限定的「SOCIAL WORKOUT 體能競技舞台揭開序幕。Kenny 與師弟 Angus一出場即展現 Fit 爆身型，夥拍VIVA 四位成員一同上場挑戰6大賽事核心體能項目，包括 SkiErg 滑雪機）、Rowing 划艇機）、Sandbag Lunges 沙袋弓箭步）等，更與EFX24專業教練團隊及運動健兒進行大比併，粉絲及市民的歡呼打氣聲不絕於耳，現場氣氛熱血沸騰！

Kenny近年已累積 8 次健身競賽經驗，足跡遍及香港、台北、上海及曼谷等地，他今年更於深圳站與拍檔首奪男子雙人年齡組別冠軍！他笑言：「健身已變成我生活嘅一部分！每一次完賽都好有成就感，今次仲係第一次喺商場度玩，同參賽時嘅一模一樣！沿途仲見到好多人近距離為我哋打氣真係好開心，喺比賽中得到支持係好重要。」Kenny 更透露：「最近我都有積極練跑，希望之後可以挑戰馬拉松！」

與Kenny組隊出戰健身競賽香港站雙人賽的Angus亦同樣興奮，雀躍地與大家分享今次的比賽戰術：「之前同Kenny一齊比賽互相扶持嘅感覺好正，估唔到隔咗半年都依然好有默契！啱啱我哋都跟返之前比賽嘅戰術，喺6個關卡入面，因為我比較手長腳長，所以SkiErg 滑雪機）同Rowing 划艇機）由我負責；而Kenny因為重心低，Burpee Broad Jumps 波比跳遠）同Sandbag Lunges 沙袋弓箭步）都係佢比較拿手！唔好以為喺商場玩有冷氣就冇咁攰，我哋都係爆晒汗 ！」

Angus亦希望藉此鼓勵大眾試玩：「起初我都會好怕辛苦，但係當中所帶來嘅滿足感係其他運動取代唔到！同時呢度都有EFX24嘅專業團隊幫助，相信新手都可以輕鬆上手，絕對適合成日心郁郁想試玩嘅朋友仔。」