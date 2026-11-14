呂爵安拍《悠長假期》彈琴場口緊張到病 自言無法跟木村拓哉相比

呂爵安（Edan）到馬鞍山舉行簽唱會，期間跟fans大玩遊戲兼唱歌，其中一個遊戲是Edan需要畫出圖案讓fans獲歌名，「畫功了得」的他畫出超抽象的林愷鈴外，有fans更單憑他幾筆猜到內容，令Edan也大為讚嘆。 Edan透露好開心今次活動可以近距離跟fans唱歌，問到日後開騷會否加到全場大合唱，他表示場地較大，未能聽清fans的歌聲。

談到他畫的林愷鈴跟真人完全扯不上關係，他笑言對方看到之後不會生氣。他與林愷鈴演的《悠長假期》即將播出，他表示心情沒有太緊張，大家投放了120分的心力精力，「台前幕後都好俾心機，盡自己最大能力等個作品出嚟，希望觀眾喜歡，」他有留意到預告片播出後的反應，坦言大家一定會跟原著比較，「人哋係木村拓哉，全球嘅男神，但無得比，我接嘅心態係做好佢，一個演員接到好嘅劇本，當然想做好佢，演好個角色，係無得copy木村拓哉！」他又指形象無法跟木村拓哉相比，只好在彈鋼琴的場口盡量自己負責。

對於劇入面的鋼琴比賽，他表俾原裝劇情沒有太多著墨在該比賽，但為了向這部經典致敬，特意找人重新寫返個樂譜。他又指因為現場收音的緣故，所以很大壓力。他說：「有時緊張彈錯，我要再強一次，嗰日每首都重拍四、五次，有少少瑕疵都想做好佢。嗰陣都大壓力，拍攝太忙一直無乜時間練，之後要去到放飯時間練，去到一拍完就即刻病，可能放下咗心頭大石。」 問到團con的準備進度，他指大家都停了手上的工作不停練舞，更爆Jer入行八年跳舞也不會wave，並笑他揸流攤。至於小組表現將會是一些全新組合。