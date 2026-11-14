向海嵐為擺脫古裝「娘娘」形象做不同嘗試 拒被年齡框死學整AI片

藝人向海嵐以及新城廣播《放飯ICU》主持何基佑等星級跨界嘉賓到會展出席《新城財經投資博覽2026 -- 跨年部署‧智富未來》，為廣大投資者提供獨到的資產配置及財富傳承攻略。向海嵐在活動上大談近年事業突破，透露除經營珠寶品牌及參演處境劇外，更緊貼潮流學習製作AI影片，直言年齡只是一個數字，拒絕被歲月局限；同場的何基佑則以兒童財商培訓師身分，分享從一歲起向子女灌輸理財觀念的秘訣。
向海嵐說，外界常指女演員的演藝生涯短暫，但她對此並不同意，認為圈中不少資深前輩至今依然活躍且表現出色，年齡不應成為自我設限的框架。她坦言自多年前赴上海發展再回流香港後，心態變得更積極，渴望跳出昔日深入民心的古裝「娘娘」固有形象，先後挑戰音樂劇、舞台劇及處境劇，讓觀眾看到她活潑多變的一面。此外，她亦十分注重與時並進，平時不僅會鼓勵年長母親多使用智能手機以免與社會脫節，自己近期亦開始嘗試製作AI影片，不斷發掘新技能。
談及個人理財與事業規劃，向海嵐分享她自2018年起創立個人珠寶品牌，認為珠寶既具保值作用，亦能切合財富傳承的理念。不過，她笑言自己並不擅長高風險投資，平時只會交由專業人士打理，個人則偏愛最傳統的「買樓收租」作穩健保障。她認為只要擁有安樂窩，日常生活豐儉由人，保持心境開朗與「心中富有」、學懂放下負面情緒，才是維持內外健康與優雅的關鍵。
另一方面，育有一對子女的何基佑從「兒童財商培訓師」角度大談親子理財之道。他指，不少香港家長只充當金錢的「提供者」與「管理者」，卻忽略了「教育者」的角色。他建議家長早在子女一至兩歲時，便可讓他們接觸清潔後的硬幣，透過觸摸認識不同形狀與幣值；待孩子長大後，則可運用「70、20、10」分配法則，教導他們將七成零用錢作消費、兩成儲蓄、一成回饋社會，並從中分辨「需要」與「想要」，避免盲目追求限量版物品。
何基佑又分享自己早於子女讀小學三年級時，便透過「運送乒乓波」小遊戲向他們解釋保險的風險轉移概念，讓孩子在玩樂中理解理財工具。對於財富傳承，他提醒父母切忌在子女面前過度「呻窮」或「炫富」，以免扭曲孩子的金錢觀；若子女日後希望獲得父母資助創業或追夢，更應學懂撰寫計劃書向父母交代，藉此培養責任感與理財規劃能力。