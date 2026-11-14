向海嵐為擺脫古裝「娘娘」形象做不同嘗試 拒被年齡框死學整AI片

向海嵐說，外界常指女演員的演藝生涯短暫，但她對此並不同意，認為圈中不少資深前輩至今依然活躍且表現出色，年齡不應成為自我設限的框架。她坦言自多年前赴上海發展再回流香港後，心態變得更積極，渴望跳出昔日深入民心的古裝「娘娘」固有形象，先後挑戰音樂劇、舞台劇及處境劇，讓觀眾看到她活潑多變的一面。此外，她亦十分注重與時並進，平時不僅會鼓勵年長母親多使用智能手機以免與社會脫節，自己近期亦開始嘗試製作AI影片，不斷發掘新技能。

談及個人理財與事業規劃，向海嵐分享她自2018年起創立個人珠寶品牌，認為珠寶既具保值作用，亦能切合財富傳承的理念。不過，她笑言自己並不擅長高風險投資，平時只會交由專業人士打理，個人則偏愛最傳統的「買樓收租」作穩健保障。她認為只要擁有安樂窩，日常生活豐儉由人，保持心境開朗與「心中富有」、學懂放下負面情緒，才是維持內外健康與優雅的關鍵。