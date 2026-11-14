衛蘭演唱會｜三分二隊草蜢登場 黃淑蔓觀眾席驚喜對唱

衛蘭（Janice）的《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站今晚（14日）開鑼，Janice重返紅館舞台共開四場，大唱入行逾20年來的首本名曲，包括《離家出走》、《殘酷遊戲》、《心亂如麻》、《My Love My Fate》、《驗傷》、《穿花蝴蝶》等，勾起全場歌迷不少回憶唱。
Janice四場紅館個唱首晚吸引大批圈中人捧場，包括應昌佑、王君馨、鍾舒漫、泳兒、COLLAR成員Winka、朱芸編、蔡思貝、梁思浩、江美儀、鄧兆尊、吳家樂、黃建東、黃淑蔓、雲浩影、涂毓麟、洪嘉豪等，場面熱鬧。
孖家麗演繹黎明快歌
是次演唱會採用四面台設計，舞台特別增設高空移動機關，經Janice唱至尾聲，她唱出當年大熱K歌《一場誤會》、出道作《大哥》及《就算世界無童話》等作品時，為與山頂觀眾拉近距離，Janice站上小型升降台機關吊至6米高，並以360形式帶領觀眾齊齊大合唱，期間她多次大呼「好驚」。演出期間，衛蘭與身處台下觀眾席的黃淑蔓隔空對唱，十分驚喜。首場嘉賓請來三分二隊草蜢登場，因蘇志威未能出席，今晚只得蔡一智和蔡一傑為Janice站台，三人合唱草蜢名曲《Lonely》及《永遠愛著你》。
來到演唱會最後一part，DJ Tommy登場將紅館變身成大型party現場，衛蘭請來陳奕迅旗下的KALAI家麗同台，並演繹Janice當年跟廿四味合作的《喜愛夜蒲》主題曲《Wonderland》，之後再唱出前老闆黎明經典快歌《夜越有機》、《Sugar in the Marmalade》。