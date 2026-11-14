衛蘭演唱會｜三分二隊草蜢登場 黃淑蔓觀眾席驚喜對唱

孖 家麗演繹黎明快歌

是次演唱會採用四面台設計，舞台特別增設高空移動機關，經Janice唱至尾聲，她唱出當年大熱K歌《一場誤會》、出道作《大哥》及《就算世界無童話》等作品時，為與山頂觀眾拉近距離，Janice站上小型升降台機關吊至6米高，並以360形式帶領觀眾齊齊大合唱，期間她多次大呼「好驚」。演出期間，衛蘭與身處台下觀眾席的黃淑蔓隔空對唱，十分驚喜。首場嘉賓請來三分二隊草蜢登場，因蘇志威未能出席，今晚只得蔡一智和蔡一傑為Janice站台，三人合唱草蜢名曲《Lonely》及《永遠愛著你》。