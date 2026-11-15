善男信女專訪｜鍾雪瑩楊偉倫從MMA到互相明白 盼為城巿帶來暖意(有片)

「香港好多人都好孤獨。」鍾雪瑩如是說。孤獨能有人明白，很重要。電影《善男信女》圍繞一宗出錯餐事件，令一對萍水相逢的男女交惡，繼而互相明白，產生無形的默契。楊偉倫(阿卵)形容，「呢種浪漫成為賴以生存嘅小火種，編導希望能俾到呢個城巿一啲溫暖。」電影獲金馬獎9項提名，包括最佳新導演和原著劇本，自編自導的楊兩全的創作靈感源自一場街市MMA，觸發他思考躁底背後，都市人的生活壓力。在MMA每日上演的香港，相信不少觀眾深有共鳴，電影上映3周，憑口碑累積票房已超越500萬。

苦澀生活 炒埋一碟 鍾雪瑩演名店銷售貨員若蕾，夢想成為話劇演員；楊偉倫演的榮吉，曾有不光彩的過去，開茶餐廳重新做人。兩人生活都不順意，因送錯餐爆發嫁禍、惡意投訴、改圖、起底、淋紅油等，一連串帶點戲謔成分的報復行動。阿卵笑謂，「我哋互相將生活嘅不如意、控訴，苦澀都炒埋一碟，送俾對方。」 拍親密戲 當自己係Jeffrey 兩人獲提名金馬獎最佳男女主角，楊偉倫更是首次入圍角逐影帝。他今次亦是初次在電影中認真地談情說愛，他形容是演藝生涯一個大挑戰，半說笑道，「我唯有當自己係Jeffrey！雖然冇動作床戲，但都係挑戰觀眾接受程度。其實演戲唔單止係自己覺得做到，都要睇觀眾反應，可能同想像有落差，覺得唔好搵我做。」甚少拍親熱咀戲的鍾雪，今次亦有一場咀戲，奪走了對手的銀幕初吻，但她自言心情平靜，拍攝順利，反而最大挑戰是角色情緒起伏大，「佢經常好憤怒，有時不動聲色，但亦可以大爆發，如果咁樣生活都幾辛苦，所以演戲過程要盡量令情緒唔好跟住角色走。」

不被放棄的溫暖 溫柔的當頭棒喝 兩人的角色各有才華，榮吉廚藝了得，若蕾亦有演戲潛質，奈何現實不斷受打擊，繼而自我懷疑。鍾雪自言較少情緒崩潰，但經歷過排除萬難、跑住去試鏡的光景，但甚少為試鏡失敗而沮喪。她笑言，「演員只係參與者，可能純粹唔適合編劇的設定，唔會為此自覺唔適合演戲，返屋企睇下戲就無事。」 公認是好戲之人的楊偉倫坦言讀演藝學院時，曾對演戲感挫敗而自我放棄，一整年hea住上堂。問到如何跨過低潮？他分享，「如果好想放棄，但老師、同學唔放棄你，即使你不斷埋怨，仍有人等你企返起身，然後成班人走來撐你，就係呢一點溫暖。」他憶述有次上堂，被老師溫柔地當頭棒喝，「佢同我講如果你唔放自己入去，冇人幫到你；不過如果你想再試，我喺度等你。」老師亦即堂等他重演一次，然後一句：「Better，點解你之前唔咁做？」他感受尤深，「當你感到挫敗，只要知道有人喺側邊，已經差好遠。」

表達 但不讓情緒主導 早前鍾雪瑩曾直斥網絡影評人以「瞞住『阿爹』撻著阿倫」介紹《善男信女》和《我阿爹想旅行》，以譁眾取寵方式吸流量，扭曲兩部電影的內容。向來不平則鳴，鍾雪自言，「冇若蕾咁極端，我都會表達但唔會鬧，因當事人都有權利知道自己有漏洞，才可改善服務。」阿卵就自言會選擇息事寧人，甚少像榮吉一樣，將事件鬧大。 不過，當別人得寸進尺，兩人又會如何應對？鍾雪冷靜回應，「每個人都應該要知道，自己嘅情緒去到邊度會受人影響，如果有人不斷想影響你，就係佢嘅空想，所以我會離開現場，盡量唔好俾佢得逞。」阿卵猛力點頭，「呢個諗法幾好，咁先唔會中計。當真係火遮眼，我都會走開冷靜下，唔好俾情緒沖昏頭腦。當情緒主導，就會針對人。」

微妙的互相明白 電影雖以「MMA」作始，不乏香港人寫照。但兩位主角由敵對變成彼此最後一根救命稻草，尾段一場戲更令不少人感觸落淚，亦是兩人最深刻的場口。鍾雪嘗試解構，「香港好多人都好孤獨，佢哋為自己著想，但心底裡好想有人明白，卻因不信任，久而久之累積壓力，然後遇到一個對手，就將所有壓力投射出來，到最後可能透過呢件事，喺呢個城市搵到一個跟你相似嘅人，原來佢明白你，感覺好微妙。有一種無形默契，回到人與人之間，最真實嘅交流。」楊偉倫亦認為這種明白很難得，「有一種浪漫，成為賴以生存嘅小火種，編導希望呢套戲俾城市一點溫暖。當然楊兩全都有講，現實可能發展嘅結局更差，但佢想留返一種鼓舞。」

釋出善意有掙扎 楊偉倫有感而發，「釋出善意係好美麗，但唔容易，需要一個step，唔係天生就會咁做，要經過學習、同理心，明白呢種痛苦，先會踏出一步，所以我覺得結局好溫暖。」香港人情冷漠，騙徒手法層出不窮，兩人直言界線不易拿捏。阿卵分享一次在海旁與好兄弟把酒談心，其間有位伯伯飲啤酒，情緒激動地傾電話，「我朋友走嘅時候話想買多一打啤酒，想請伯伯飲。佢話伯伯可能會跳落海，如果有人理下佢，件事或者就唔同咗。我哋習慣各家自掃門前雪，事不關己己不勞心，但可能做多一步，就可以救返一個人。」鍾雪不忘補充，要平衡戒心與關心，「例如街上有些老是常出現的長者問攞錢，若我俾咗100蚊，可能捐失咗，但亦可能令對方感到被關心，要自己衡量。」