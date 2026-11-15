女神配對計劃2｜Oscar頭箍四眼look全素顏談情 坦承面對何沛珈夠自在零偶包

今晚（15日）播出的第11集，六位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）、俞可程（Kanis）及陳星妤（Yvette）分別與方智弘（Oscar）、吳兆麟（Alan）、俞鋆瑞（Ice）、吳旭東（東東）、侯建民（Zico）及關經翰（Oswald）在「玻璃水世界」面前紮營過夜。 今集焦點，絕對是Roxanne、Kanis、Oscar及Zico的四角關係。Kanis坦言雖然揀了Zico，但其實內心依然未有任何答案，亦對Zico一直堅持揀自己為唯一大感好奇，並索性坦蕩蕩追問Zico，而自認I到爆不太愛表達的Zico，將於這一集激罕展示內心、披露鍾愛Kanis真正原因，Kanis亦會詳細講述於水上遊戲結束後如此失落真相、及目前為止對Oscar的所有感受。

Kanis爆喊應對引爆期待 選擇向Kanis坦白所有的Zico，還向Kanis親證，之前直擊Kanis與Oscar在「心跳電話亭」中甜蜜互動時受到極大打擊，並曾向節目組表示想退出：「我同劇組講，我想退出，我想離開…」Zico及後再於Green Room補充：「電話亭真係轉折點，因為Kanis對Oscar都係咁嘅話，我留喺節目都冇意思…」Kanis聽畢即時淚如泉湧的同時，二人還一度陷入沉默。 至於Oscar與Roxanne雖然都有表達內心想法，但氣氛卻相對輕鬆，二人不時像小學雞般鬥嘴之餘，又不時相視而笑，極有潛力成為《女神2》「粉紅搞笑擔當」。與Kanis一樣，Roxanne對Oscar亦充滿疑問，包括好奇Oscar這次為甚麼會選自己。對此，Oscar坦言覺得與Roxanne相處夠自在的同時，Roxanne亦某程度算了解他：「有同你玩過啲唔同嘅快問快答呀，跟住就發覺（答問題啲答案）我哋幾似」、「同埋我可以好做自己咁講嘢咯，你好似知我幾時講緊笑咁」，此時，Roxanne即把握機會窒Oscar：「唔係長期㗎咩？！」

其實Oscar對住Roxanne夠自在絕非得個講字，一直「男神」mode示人的他，在Roxanne面前竟坦然卸下偶包，以眼鏡Look示人之餘，還要戴埋「減顏值」頭箍，絕對是自在最好側面印證，Oscar自己亦在節目中說：依家同你傾偈嘅狀態，我應該拍咗咁耐節目冇展示過出嚟。」而Roxanne亦對Oscar的居家Look十分受落：「你之前有偶包，依家呢個look冇偶包。」Oscar：「定你覺得gel個頭好啲？邊個好啲？」Roxanne：「依家呢個自然啲！」最令人意外的，是想二人談到興高采烈時，Roxanne突然無厘頭不知從哪裏掏出一桶蘋果，仲要話：「咁開心，不如…」豈料早已「睇穿睇透」的Oscar這個時候與Roxanne神同步一齊講出「食蘋果」三個字，並笑這很喜歡件事夠奇怪！