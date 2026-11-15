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娛樂
出版：2026-Nov-15 11:29
更新：2026-Nov-15 11:29

張家輝憑《奪命法官》膺亞洲電視大獎視帝 大晒流利英語

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張家輝憑《絕命法官》獲頒亞洲電視大獎視帝。

第31屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards）昨晚（14日）於越南胡志明市舉行，影帝張家輝除了擔任頒獎嘉賓之外，更憑劇集《絕命法官》擊敗張嘉益、白宇、山崎賢人、章宇等一眾實力派男星，成功奪得「最佳男主角」殊榮，成為視帝！

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大晒流利英語

張家輝得獎後上台以英文致詞，他說：「I would like to say ，thank you to investors and my production team for their support and trust in me. and also, I like to thank the Judges of the Asian Television Awards and all my fans. Thank you so much.（我想感謝我的投資者和製作團隊，感謝他們的支持和對我的信任。同時，我也要感謝亞洲電視獎的評委們，以及我所有的粉絲。非常感謝大家。）」

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張家輝憑《絕命法官》獲頒亞洲電視大獎視帝，以英語分享得獎感受。

信心滿滿

《絕命法官》改編自以色列大熱劇集《Kvodo》，該作至今已被美國、韓國、法國、西班牙等8個國家相繼翻拍，堪稱國際名牌IP。張家輝在劇中飾演一向鐵面無私的法官「秦譽」，卻因獨子秦一唯（曾向鎮飾）意外撞傷黑幫龍頭之子並肇事逃逸，為護子心切且免遭黑幫報復，秦譽不惜鋌而走險偽造證據，更嫁禍給偷車少年，從正義的法律守護者一步步墮落成規則挑戰者。

張家輝繼2004年TVB劇集《天涯俠醫》後，相隔整整20年再度回歸電視圈，上月他得知劇集於「第31屆亞洲電視大獎」獲「最佳改編節目」、「最佳男主角」及「最佳剪接」三項提名，他信心滿滿說：「闊別電視圈多年，《絕命法官》這個國際名牌IP在『有比較就有傷害』的情況下極具挑戰性。本劇獲得『最佳改編節目』、『最佳男主角』及『最佳剪接』三項提名非常合理，今次『最佳男主角』獎我拿定了，大家不要大驚小怪！」

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張家輝在香港宣傳完演唱會之後，立即趕到越南出席頒獎禮。

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