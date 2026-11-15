張家輝赴越南亮相紅地毯 香港主持：Happy guy！亞視嚟嘅喂！

東南亞主持輪住握手

在頒獎禮開始之前，張家輝亮相紅地毯，同場還有《中年好聲音3》的王鄭浚仁。家輝踏上紅地毯時，來自本地、泰國及菲律賓的三位司儀表現興奮，三位輪住跟張家輝握手，本地的司儀更興奮得攬住張家輝表示看住他的作品，高呼是家輝的fans。

阮頌揚：真係亞視嚟㗎

當他走上台的另一端跟兩位主持傾偈時，來自香港的阮頌揚大叫：「Happy guy！亞視嚟嘅喂！真係亞視嚟㗎！亞洲電視大獎！」之後家輝跟在場群眾打招呼，並表示很開心來到越南跟大家見面。阮頌揚表示知道對方從香港趕來，問到今次《絕命法官》有好成績日後會否再拍電視劇，家輝表示有合適的劇本便會拍。其後女主持問到他的演唱會，家輝表示：「嚴格來講唔係一個演唱會，係一個張家輝多元宇宙嘅騷。」阮頌揚問到會否呈現當年《激戰》的身形，他說笑謂比較難。其後阮頌揚拿出手機表示要跟女主持人和他拍照，沒料阮頌揚竟哼出張家輝在電影唱的《眼睛想旅行》，但就將原句改成「我攞碌蕉掟人」。