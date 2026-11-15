古天樂強勢殺入叱咤我最喜愛的男歌手10強 宣布初一帶埋汪明荃拉斯維加斯開騷

唔少得最佳拍檔宣萱

古天樂今年以歌手身份交出好成績，903日前公布「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手」十強，古仔聯同今年合唱《無時空之戀》的宣萱雙雙入圍，強勢殺入「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的女歌手」十強！與此同時，今年8月兩場紅館演唱會《MY FIRST SHOW》門票秒殺，連過大海亦反轉澳門，今日正式宣布第三站輪到拉斯維加斯。今次古仔攜《MY FIRST SHOW》領軍出埠站上賭城舞台，場地選址位於凱撒宮賭場（Caesars Palace Casino）內的羅馬競技場（The Colosseum）。這個The Colosseum絕對是整個拉斯維加斯中最高檔次場館，連國際樂壇天后Celine Dion亦曾在2003年至2007年於同場地舉行《A New Day...》獻出駐場第一次；除了Celine Dion、Elton John、Cher、Rod Stewart、Mariah Carey、Adele等天王天后曾在此駐場外，BLACKPINK成員Lisa從本月12日起到月底亦於同場舉辦共六場《VIVA LA LISA》演唱會，堪稱是華麗又尊貴的殿堂級表演場地。