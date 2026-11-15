Manson旨呈繼《造星3》再聯手 重演舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》宣揚共融

德和慈善基金於今年三月在西九戲曲中心呈獻原創音樂劇《鹹魚肉餅豬仔包》，近日機構宣布音樂劇將於11月21及22日假旺角麥花臣場館重演，每日下午2時30分及晚上7時30分演出，公眾可透過官方IG免費領取戲票。今次重演找來張進翹（Manson）、馮思惠（Mia）、旨呈及符家浚四位主角領銜，並邀得劇場前輩楊春江、青年演員、舞者及特殊需要學生共同參與，由楊秉基編劇及執導。

Manson指音樂劇的主旨是共融，他指「鹹魚」、「肉餅」、「豬仔包」三樣看似牛馬不相及的東西，但夾埋一齊會有不同的化學作用，像社會不同的人聚埋一齊做同一件事並不容易。他表示這三樣東西都是主角之間的重要信物，誠邀大家一齊入場了解「鹹魚」、「肉餅」、「豬仔包」對自己來說是甚麼。旨呈指今次演出還有很多界別人士參與，包括邊緣人士、更生人士，音樂劇想讓觀眾知道大家不一樣又如何呢。

Mia表示過去演唱的時候，觀眾不是很多，但今次觀眾多，更是首次在大場地solo跳舞，所以壓力頗大。Mia又指今次與不同界別人士合作，令她重拾求學時的感覺，大家都很開心，而且齊心向目標努力。她又提到要掌摑Manson，一直彩排時不敢下手，直至總彩排時要真摑落去，自己也不停跟Manson道歉。Manson表示Mia是很好的對手，「其實如果嗰啲位係需要增打，我係冇問題，因為大家都好專業，都希望可以帶嚟很好嘅戲劇效果俾觀眾」。他續指今次大家都要唱有別自己曲風的歌，同時又要兼顧演技是頗具挑戰。他表示最大挑戰是跟旨呈同步演出，當中包括要做出側手翻動作。

旨呈表示與Manson自《全民造星3》後相隔6年終有緣再合作，坦言大家在不同的方向努力，今次在緣份促使下再跟Manson碰頭，是很多火花，自己也邀請顧定軒及超酸等戰友捧場。他又提到其中一場戲彩排後，有部份演員在分享時不禁落淚，對於首演舞台劇的他感受到舞台劇的魅力。

德和慈善基金自2011年成立，曾攜手陳奕迅、張學友舉辦共融音樂會，出品電影《非同凡響》及呈獻西九共融音樂劇《鹹魚肉餅豬仔包》，並營運多間社企共融餐廳，致力為青年開拓舞台。基金希望透過免費戲票，讓更多人有機會入場觀賞。