率楊天宇 VIVA出戰分享HYROX貼士 關智斌呻朋友狂訂200張Joey門票

近年混合體能訓練(Hybrid Fitness)熱潮席捲全城，Kenny率領師弟、師妹，即場挑戰滑雪機(SkiErg)、划艇機(Rowing)及沙袋弓箭步(Sandbag Lunges)等HYROX 6大核心項目，吸引大批市民圍觀，現場氣氛熱血沸騰。已累積8次健身競賽經驗的Kenny，早前更於HYROX深圳站勇奪男子雙人年齡組別冠軍，即將再度赴內地參賽的他稱，現在每日早餐後便開始訓練，更深入研究心跳率、步頻等身體數據及配合飲食控制。談到可否給HYROX初學者的建議，他強調心態最為重要：「一開始唔好追求成績，最緊要享受運動過程，如果只係逼自己去做，只會覺得痛苦。」

容祖兒個唱飛債逾 200 張

大師姐容祖兒演唱會門票近日開賣，半小時極速售罄並宣布加場，Kenny笑稱自己是師弟可「篤鼻哥」入場，但身邊朋友卻紛紛託他代購門票：「原本以為只要6、70張，點知計落要200幾張！我已經叫定朋友有飛就買，唔好再揀日子同座位，慳返好多煩惱。」

Angus 夥拍師兄再度出賽

與曾組隊出戰香港站的Angus，將與Kenny再度聯手比賽，他笑言兩人隔了半年依然默契十足，更沿用過往戰術作賽：「我手長腳長，負責滑雪機同划艇機；Kenny重心低，波比跳遠同沙袋弓箭步就交俾佢！唔好以為商場有冷氣就冇咁攰，我哋一樣爆晒汗！」