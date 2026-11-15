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娛樂
出版：2026-Nov-15 17:30
更新：2026-Nov-15 17:30

羅嘉良相隔23年重返台慶再扮李奇 戴腰封上陣：隻腳麻咗幾個月

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羅嘉良今日現身電視城為開場大型歌舞排練。(娛樂組攝)

TVB《萬千星輝賀台慶》於本周四（19日）舉行，羅嘉良今日現身電視城為開場大型歌舞排練，屆時會唱《奇哥》並與一眾後輩藝人重現經典舞蹈，他笑言自己動作不多，「都係郁下，加上之前整親，隻腳好麻，都跟進緊。」

見返老朋友好happy

相隔23年再參與台慶活動，羅嘉良半說笑指蕩失路，接著認真表示，拍《模範律師團》時已接獲TVB邀請為台慶表演，「同埋佢哋叫我唱《奇哥》、《難兄難弟》，呢兩首都係我好經典嘅歌，返嚟又可以見到好多老朋友同新秀，大家一齊玩好happy 。」游嘉欣和李海銅第一次跟前輩合作，大讚對方好nice，一到場就帶著笑容跟大家打招呼。游嘉欣自言早聽過兩首歌，估不到有機會聽前輩在身邊唱真人版。李海桐直言：「真係細細個睇佢，《富貴門》、睇佢扮Diana（《先生貴姓》）、《衛斯理》，見到真人好有親切感。」她們表示，由於是集體舞步，必需要練到跳得齊整。

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已求醫仍找不到病因

早前羅嘉良在內地汕頭出席活動，被指動作僵硬兼行動緩慢，步履不穩，他直言腳部麻痺：「之前唔舒服，隻腳好麻，依家都跟進緊。之前好擔心跳唔跳到。」他表示已經求醫，但找不到原因，「麻咗幾個月，搵唔到原因。神經線好難講，腳板底好麻，但好奇怪，返嚟香港又好啲。」故此今日都有戴腰封排練，「因為有時腰椎會影響隻腳，個位正確啲會好啲。」他表示當年往北極拍《北極追蹤》時，也曾腳麻痺，「因為好凍，我返嚟香港之後，左腳腳趾公麻痺咗一年。我冇理亦無睇醫生，一年之後自己好返，再有返感覺。」

羅嘉良主演的《模範律師團》將於2027年播出，他表示劇集後段衝擊力大，呼籲大家留意。問到TVB六十周年可會有其他合作，「唔知呀，睇TVB有咩需要。」

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