羅嘉良相隔23年重返台慶再扮李奇 戴腰封上陣：隻腳麻咗幾個月

TVB《萬千星輝賀台慶》於本周四（19日）舉行，羅嘉良今日現身電視城為開場大型歌舞排練，屆時會唱《奇哥》並與一眾後輩藝人重現經典舞蹈，他笑言自己動作不多，「都係郁下，加上之前整親，隻腳好麻，都跟進緊。」

見返老朋友好happy

相隔23年再參與台慶活動，羅嘉良半說笑指蕩失路，接著認真表示，拍《模範律師團》時已接獲TVB邀請為台慶表演，「同埋佢哋叫我唱《奇哥》、《難兄難弟》，呢兩首都係我好經典嘅歌，返嚟又可以見到好多老朋友同新秀，大家一齊玩好happy 。」游嘉欣和李海銅第一次跟前輩合作，大讚對方好nice，一到場就帶著笑容跟大家打招呼。游嘉欣自言早聽過兩首歌，估不到有機會聽前輩在身邊唱真人版。李海桐直言：「真係細細個睇佢，《富貴門》、睇佢扮Diana（《先生貴姓》）、《衛斯理》，見到真人好有親切感。」她們表示，由於是集體舞步，必需要練到跳得齊整。