TVB台慶2026｜關嘉敏再三澄清鄧英敏冇臨時加親熱戲：唔好再誤會前輩

無綫《萬千星輝賀台慶》將於本周四（19日）舉行，今日羅嘉良與一眾藝員齊集為開場大型歌舞排練。關嘉敏和劉倬昕亦有現身採排，兩人將羅嘉良一起表演，劉倬昕繼《模範律師團》後再遇羅嘉良，她直言好有親切感；初次與羅嘉良合作，關嘉敏亦感親切，「因為佢真係好似我老豆，阿爸個樣真係差唔多樣，當然嘉良哥靚仔啲。」問到可有跟嘉良提及，她就自認唔夠膽，「要排多樂次，等熟啲先。」

吳倬昕挑機與關嘉敏交換穿搭 關嘉敏於台慶參與3個環節的演出，她直言排練感吃力，試過一日記逾10首歌，排到凌晨1時；劉倬昕不諱言，「跳舞唔OK，要望住Carman跟佢唱。做人見台問到台慶戰衣，關嘉敏直言已選好戰衣，將會性感又有型上陣，呼籲大家期待。不過，劉倬昕就表示未準備，她打趣道：「想入邊唔著，騷肌俾大家睇。」問到會否穿裙子，她哈哈大笑，稱要跟關嘉敏交換穿搭，關嘉敏即爆笑回應，「我好性感，開胸開到好低。」 驚爆：啲奶係假

談到她在《女神配對計劃2》派奶的畫面，驕人身材引來網民熱議，她幽默回應：「啲奶係假！」她解釋，「我本身唔係著嗰件衫，因為我身材肥大，所以想著黑色，加上唔想曬黑，所以想著長袖，大家錯重點。」

關嘉敏曾在訪問透露被前輩加親密戲，被網民視為嫌疑人物之一的鄧英敏，日前激動開腔回應，勞氣否認指控。關嘉敏重申「其實我之前已澄清唔係佢，幾事都過咗幾年，大家唔好再估，咁樣我會唔好意思，對住佢會尷尬，有時喺公司見到面，會好尷尬。」問到可曾主動向鄧英敏解釋，「因為新聞近日才傳出，未有機會見到佢，如果見到到佢一定會講唔好意思。」雖然她已有9次以「唔係」澄清，但仍未能平息各界猜測，故鄭重鞠躬再道歉，「唔係鄧英美，唔好再誤會前輩。」