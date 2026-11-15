鍾柔美曾中六合彩二獎獲獎一座琴 劉芷君客串《三代同糖》戲癮發

無綫《萬千星輝賀台慶》將於本周四（19日）舉行，羅嘉良今日(15日)聯同羅天宇、游嘉欣、關嘉敏、鍾柔美、劉展霆、劉倬昕、林俊其、李海銅、劉芷君等齊齊現身電視城，為開場大型歌舞排練。傳媒探班期間，鍾柔美繼上周四於6號幹線拍攝台慶序幕片後，再與緋聞男友劉展霆(Eden)同場，雖然Yumi自言跟Eden同場不尷尬，形容兩人是普通朋友相處，但兩人被要求合照時，一度拒絕，Yumi自言想專注工作。

鍾柔美(Yumi)和劉芷君(Aster)表示第一次與羅嘉良見面，Aster直言沒看過前輩作品，但父母就是劇迷，「佢哋好鍾意佢！」Yumi就特地為演出重看羅嘉良的跳舞片。Yumi早前與文凱婷擔任林敏驄和林雪內地演唱會嘉賓，與兩位搞笑能手同場，Yumi爆料：「佢哋主題係「青春二袋」，佢哋就向觀眾派袋，不斷話個袋係「X袋」，唔要個「青」字同「二」字。」她大讚兩位前輩「轉數快」，「真心咁大年紀仲可以唱到咁多首歌，非常欣賞，我都希望唱到老。」

欲認拍愛情戲：但盡量唔好錫

Aster早前客串《三代同糖》，她興奮表示好玩，「我背中文唔係咁好，開頭有又少少緊張，但OK，好好玩。」她表示尚有一集戲份。」她自言被挑起戲癮，希望可多拍劇集，尤其想挑戰殺人犯、精神病角色。至於會否嘗試感情戲，她搞笑回應，「都OK，但盡量唔好錫。」她表示將於明年推出新歌。問到可曾有台慶抽中獎，Yumi自言沒抽獎命，但自爆小學二年級曾中六合彩，「我媽叫我寫號碼，我求其點咗幾個號碼，點知第二日中咗二獎，我細個想買琴，但阿媽話好貴，中咗二獎後，就即刻買咗部琴。」