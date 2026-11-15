陳敏之自揭受喪母打擊與伍詠薇同陷抑鬱 胡定欣靠陳山聰摸黑出戰

胡定欣、陳山聰、張馳豪、黃庭鋒、曾錦燊今日齊齊出戰港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事，參與中銀港珠澳半馬 2 公里榮譽盃，陳敏之及其兒子雷子樂則出席支持「親子 MAX Fun 一起跑」活動。陳敏之於完賽後受訪，提及伍詠薇日前在其網台節目自揭曾患抑鬱症，陳敏之表示：「其實抑鬱病好多都市人都會有，我自己都有過，即係我媽咪差唔多兩三年前離開咗我，其實我嗰段時間都有抑鬱，我都唔覺得係一個要避開嘅話題，反而係要 share 我點樣而家好返。」
陳敏之透露當時有與伍姑娘丈夫練海棠保持聯絡，亦有在背後默默關心對方，唯當時自己亦經歷太多事情，有點分身不暇。她說：「嗰時我媽媽走咗，我又要照顧小朋友，真心講，我連自己都搞唔掂。你問我係咪唔夠關心佢？可能係，但當時我自己都好需要人關心，我相信如果係真正嘅屋企人，應該唔會介意。」陳敏之認為情緒病並不是一個忌諱的話題，伍姑娘如今能公開談論，足見已痊癒，望大家不用擔心。
陳山聰透露一直有關心伍詠薇：「咁一定有關心佢，咁如果係患情緒病的話，可能佢又唔識點同人去講；咁而家佢願意分享，即係冇事，近排我同佢做嘢，佢都好開朗、好開心，變返以前大家識嘅伍姑娘。」
胡定欣今早成了陳山聰「背後的女人」。她本身打算邊跑邊打卡，結果上橋後發現「天都未光」，幸得山聰帶領，順利完成賽事。山聰聞言後笑指：「我仲有幫佢影相！其實今日成績係滿意，同埋天氣嚟講係舒服，上年有去上海跑過半馬，日本又去過，我覺得定欣都可以試試。」
同場出戰 2K 的還有黃庭鋒、曾錦燊，以及勇奪亞軍的張馳豪（Aska）。黃庭鋒笑言賽前在社交網貼出凌晨 3 點的鬧鐘截圖，結果鬧鐘未響已被熱心網民瘋狂叫醒，令他哭笑不得。黃庭鋒坦言近期忙於為無綫台慶綵排，根本無暇練跑，又劇透今年台慶序幕將有 80 人（40 男 40 女）大型共舞環節：「好多人，如果你自己一個跳得唔好就好顯眼，所以大家都好努力練舞。」曾錦燊亦笑言，因不少《東張西望》女主持忙於練舞及練跑，自己要瘋狂「頂更」兼開工，故同樣零訓練上陣。
張馳豪勇奪 2K 榮譽盃亞軍，除了歸功於近期為 Hyrox 賽事操練體能外，笑言全靠一個「生理原因」。他說：「因為終點先有廁所，一路跑一路諗住快啲去廁所！」結果成功衝線奪得亞軍。