陳敏之自揭受喪母打擊與伍詠薇同陷抑鬱 胡定欣靠陳山聰摸黑出戰

胡定欣、陳山聰、張馳豪、黃庭鋒、曾錦燊今日齊齊出戰港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事，參與中銀港珠澳半馬 2 公里榮譽盃，陳敏之及其兒子雷子樂則出席支持「親子 MAX Fun 一起跑」活動。陳敏之於完賽後受訪，提及伍詠薇日前在其網台節目自揭曾患抑鬱症，陳敏之表示：「其實抑鬱病好多都市人都會有，我自己都有過，即係我媽咪差唔多兩三年前離開咗我，其實我嗰段時間都有抑鬱，我都唔覺得係一個要避開嘅話題，反而係要 share 我點樣而家好返。」

陳敏之透露當時有與伍姑娘丈夫練海棠保持聯絡，亦有在背後默默關心對方，唯當時自己亦經歷太多事情，有點分身不暇。她說：「嗰時我媽媽走咗，我又要照顧小朋友，真心講，我連自己都搞唔掂。你問我係咪唔夠關心佢？可能係，但當時我自己都好需要人關心，我相信如果係真正嘅屋企人，應該唔會介意。」陳敏之認為情緒病並不是一個忌諱的話題，伍姑娘如今能公開談論，足見已痊癒，望大家不用擔心。

陳山聰透露一直有關心伍詠薇：「咁一定有關心佢，咁如果係患情緒病的話，可能佢又唔識點同人去講；咁而家佢願意分享，即係冇事，近排我同佢做嘢，佢都好開朗、好開心，變返以前大家識嘅伍姑娘。」