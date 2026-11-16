原來視咁的｜《警是個大佬》阿Bob靈魂出竅搭上羅子溢 接力《玫瑰戰爭》

每到11月筆者都抱有既期待、又緊張的心情。期待的是每年TVB推出的台慶劇，但凡背負「台慶劇」的招牌，自是不容有失。去年就有《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王²》以排山倒海之勢推出。今年台慶劇集就有剛播完的《璀璨之城》及正在熱播的《玫瑰戰爭》，兩套口碑及收視俱佳，觀眾叫好。至於緊張原因源於TVB每年這個時候舉辦的節目巡禮，公布來年劇集及綜藝節目動向，作為TVB死忠，豈有不着緊之理。

今年的節目巡禮《TVB邁向60年 節目巡禮2027》上周二於西九文化區戲曲中心舉行。看完節目簡介成個人終於安樂，一如所料劇集秉持過往強勢，單是《新聞女王III》已叫人萬分期待。當你以為TVB獨沽一味只有《新聞》系列獨大的話，只能輕嘆一聲「少年，你太年輕了」。TVB作為業界翹楚，又豈止一道板斧。單是以下介紹幾套劇集，已可借用「盡皆過火，盡是癲狂」來形容。率先登場是接力《玫瑰》播映的《警是個大佬》，由林盛斌(阿Bob)、羅子溢、王敏奕、傅嘉莉主演。無錯，男主角之一是擅長扮鬼扮馬的阿Bob，靈魂出竅搭上羅子溢，故事講述黑幫大佬阿Bob遭襲昏迷，靈魂附身交通警羅子溢。為查內鬼及保護女兒王敏奕，阿Bob設局令羅子溢成為臥底加入社團，並且與王敏奕戀上。可惜當王敏奕知悉母親的死因後，瞬間黑化把持社團，誓要追殺有份害死母親的人，連至親的人都不放過。阿Bob為讓女兒迷途知返，拼盡最後一口靈氣，希望令女兒重回正軌。集親情與笑搞笑於一身。

今年的節目巡禮《TVB邁向60年 節目巡禮2027》上周二於西九文化區戲曲中心舉行。看完節目簡介成個人終於安樂，一如所料劇集秉持過往強勢，單是《新聞女王III》已叫人萬分期待。當你以為TVB獨沽一味只有《新聞》系列獨大的話，只能輕嘆一聲「少年，你太年輕了」。TVB作為業界翹楚，又豈止一道板斧。單是以下介紹幾套劇集，已可借用「盡皆過火，盡是癲狂」來形容。率先登場是接力《玫瑰》播映的《警是個大佬》，由林盛斌(阿Bob)、羅子溢、王敏奕、傅嘉莉主演。無錯，男主角之一是擅長扮鬼扮馬的阿Bob，靈魂出竅搭上羅子溢，故事講述黑幫大佬阿Bob遭襲昏迷，靈魂附身交通警羅子溢。為查內鬼及保護女兒王敏奕，阿Bob設局令羅子溢成為臥底加入社團，並且與王敏奕戀上。可惜當王敏奕知悉母親的死因後，瞬間黑化把持社團，誓要追殺有份害死母親的人，連至親的人都不放過。阿Bob為讓女兒迷途知返，拼盡最後一口靈氣，希望令女兒重回正軌。集親情與笑搞笑於一身。

認為靈魂出竅太玄，可以留意《超時空男臣II》，有時下流行的穿越元素。作為TVB經典IP之一，今輯講述蕭正楠、曹永廉、何廣沛三人從現代回到所屬年代。因為談及現代見聞，被冠以「妖言惑眾」罪打入天牢。由於他們早已知道城邦將遭遇「大爆炸」之劫，為保龍脈三人護送皇太子、公主出逃。過程中眾人意外再次穿越，期間太子離奇失蹤。在現代他們與公主要適應現代生活，並尋找失蹤的皇太子。過程中要對抗同樣穿越而來的奸臣，破壞他妄圖以現代軍火，重返古代稱王的計劃。

假如不喜歡怪力亂神，鍾情時裝劇的可以留意《模範律師團》，作為《正義女神》的衍生劇，演出的有視后楊茜堯、視帝羅嘉良、陳煒、張曦雯等。故事圍繞殿堂級大狀羅嘉良與徒弟們之間的權力角逐與法庭對壘。年少殺人的楊茜堯在師傅羅嘉良辯護下獲判無罪，被冠以「殺人大狀」稱號。她為爭奪首席大狀之位，與「名門之後」張曦雯、「女俠大狀」劉佩玥，以及「熱血律師」何廣沛挑戰各類棘手案件，並揭開與「刑事天后大狀」陳煒之間的恩怨情仇。好劇不能盡錄，還有《驅魔速遞》、經典神劇《金枝慾孽》番外篇豎屏短劇《金枝慾孽之宮牆折柳》等。而《無間道》金牌編劇麥兆輝更首度導演劇集《枱底》，自是加倍值得期待。

《中年5》強者回歸 一直都話TVB並非劇集「獨大」，她製作的綜藝亦是水準之上。今年播映由新聞部製作；方東昇、黃曉瑩、李嘉嘉主持的《醫生，你有病？》贏盡口碑，第二季的《醫生》及江美儀的《試真D》會添食。至於令觀眾望穿秋水的《中年好聲音》系列亦傳來好消息，終於、終於、終於，重要事情要複述再三，宣布開拍第5季。作為TVB王牌音樂IP，再度舉辦必定要一新耳目，聽聞今次舞台將延伸到全球，以多元音樂風格，招攬臥虎藏龍之輩。所以話每年TVB台慶11月，都令忠粉充滿期盼。