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娛樂
出版：2026-Nov-16 00:11
更新：2026-Nov-16 00:11

不良一族尋愛記｜第2季彩朱驚爆被捕 涉違反風俗營業法上孖葉帶署調查

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彩朱驚在《不良一族尋愛記》第2季中深受觀眾歡迎。

日本Netflix戀愛真人騷節目《不良一族尋愛記》今年上架掀起熱話，有份出演第2季的彩朱（小栗彩朱佳）星期日（15日）爆出被捕消息！

IG粉絲多逾80

31歲的彩朱擁有逾80IG粉絲，她除了是知名陪酒女公關外，其經營位於名古屋市中區錦3丁目的酒吧「guri」，涉嫌未取得合法許可下安排員工坐枱陪客飲酒，還提供接待服務涉嫌違反「風俗營業法」，繼而遭愛知縣警方拘捕，日媒亦公開她雙手被上銬帶走場面，另有兩名男子一同被帶署調查。據透露，彩朱與44歲的大竹宏幸涉嫌於今年815日，在名古屋市中區錦3丁目經營的「guri」內設置包廂，安排員工陪客人飲酒，卻沒有取得經營相關服務許可。至於36歲的店舖負責人黑崎真吾，則涉嫌於1115日在同一場所從事相關營業，目前警方尚未對外說明三人是否坦承相關指控，案件仍在調查階段。

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法務省被轟美化犯罪

據了解，彩朱平時也在名古屋同區的陪酒club擔任女公關，警方懷疑她會在收工後，將客人帶往自己經營的「guri」繼續消費，但「guri」的營業資格在20197月就取得「特定遊興飲食店」許可，這類執照主要適用於提供表演、舞蹈等娛樂活動的餐飲場所，營業時間也相對寬鬆。不過警方認為，店內並沒有實際舉辦表演或舞蹈活動，反而疑似提供需要另外申請許可的陪客服務，因此不排除業者是利用不同類型的營業執照，規避相關營業限制。

事件曝光後，引起網民熱議，並重提當地法務省保護局早前跟《不良一族尋愛記2》原本計劃合作推出宣傳海報，印上寫有「更生上等！」、「從新站起來就是Love」的字眼來支持更生人士，可是卻遭抨擊美化黑社會及風俗業，如今彩朱涉犯法被捕，更加證明這班「不良一族」實在難改過自新。

《不良一族尋愛記2》彩朱 WhatsApp Image 2026 11 15 at 11.49.46 PM WhatsApp Image 2026 11 15 at 11.49.49 PM WhatsApp Image 2026 11 15 at 11.49.50 PM

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