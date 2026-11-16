不良一族尋愛記｜第2季彩朱驚爆被捕 涉違反風俗營業法上孖葉帶署調查

日本Netflix戀愛真人騷節目《不良一族尋愛記》今年上架掀起熱話，有份出演第2季的彩朱（小栗彩朱佳）星期日（15日）爆出被捕消息！ IG粉絲多逾 80 萬 31歲的彩朱擁有逾80萬IG粉絲，她除了是知名陪酒女公關外，其經營位於名古屋市中區錦3丁目的酒吧「guri」，涉嫌未取得合法許可下安排員工坐枱陪客飲酒，還提供接待服務涉嫌違反「風俗營業法」，繼而遭愛知縣警方拘捕，日媒亦公開她雙手被上銬帶走場面，另有兩名男子一同被帶署調查。據透露，彩朱與44歲的大竹宏幸涉嫌於今年8月15日，在名古屋市中區錦3丁目經營的「guri」內設置包廂，安排員工陪客人飲酒，卻沒有取得經營相關服務許可。至於36歲的店舖負責人黑崎真吾，則涉嫌於11月15日在同一場所從事相關營業，目前警方尚未對外說明三人是否坦承相關指控，案件仍在調查階段。

法務省被轟 美化犯罪 據了解，彩朱平時也在名古屋同區的陪酒club擔任女公關，警方懷疑她會在收工後，將客人帶往自己經營的「guri」繼續消費，但「guri」的營業資格在2019年7月就取得「特定遊興飲食店」許可，這類執照主要適用於提供表演、舞蹈等娛樂活動的餐飲場所，營業時間也相對寬鬆。不過警方認為，店內並沒有實際舉辦表演或舞蹈活動，反而疑似提供需要另外申請許可的陪客服務，因此不排除業者是利用不同類型的營業執照，規避相關營業限制。

事件曝光後，引起網民熱議，並重提當地法務省保護局早前跟《不良一族尋愛記2》原本計劃合作推出宣傳海報，印上寫有「更生上等！」、「從新站起來就是Love」的字眼來支持更生人士，可是卻遭抨擊美化黑社會及風俗業，如今彩朱涉犯法被捕，更加證明這班「不良一族」實在難改過自新。