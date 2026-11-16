Toyz劉偉健出獄首開直播15萬人同時收看 返港後居無定所每日瞓唔夠兩小時

Toyz劉偉健曾任英皇娛樂旗下「英皇電競」的電競總監，多年前從香港移居台灣，2021年9月在新北市寓所被搜出藏有約200支大麻煙彈被捕，前年被判入獄四年零兩個月；Toyz於本月3日假釋出獄後隨即被強制遣返香港，昨晚（15日）他終首度開個人直播，狂吸逾15萬人同時收看，影片於五小時更累積逾140萬觀看紀錄。

Toyz經過兩年半牢獄生涯，他坦言出獄後適應不良、每天睡不到兩小時。談到服刑兩年半，Toyz直言每天感覺度日如年，自己彷彿只剩下一串編號，他又指剛出獄面臨強烈的衝擊與認知落差，由於與外界隔絕一段日子，對所有事物都只能憑空想像，重獲自由後更面臨嚴重適應不良，透露自己回港後這十幾天均是住酒店，每天睡不到兩小時，目前仍在尋找合適單位租住，生活狀態相當不固定，且對社群與工作現狀均感陌生，甚至連AI的發展都讓他難以想像，更擔心自己無法找回過去開live的感覺，他無奈直言：「我現在的人生有點混亂。」