湯告魯斯破格之作《挖掘者》香港撤檔 金像導演進擊奧斯卡最後衝刺｜洛杉磯直擊

荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演電影《挖掘者》（Digger）被視為衝擊奧斯卡之作。該片原定10月1日國慶日在香港上映，可惜因敏感對白及內容突遭撤檔，相關宣傳全面下架，最終落實在香港、澳門兩地均無法上映。 黑色喜劇《挖掘者》由金像導演艾力謝路依拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）執導，描述石油大亨為達到目的，發動了破壞世界大自然和人類生活，不理勸告有甲烷排放問題，在阿拉斯加和格陵蘭不停鑽油引致冰川崩裂，造成巨大海嘯。電影屬華納兄弟娛樂公司出品，艾力謝路早在2017年已構思故事，在2019年寫好首篇劇本，當時已鎖定由湯告魯斯飾演主角Digger Rockwell。第99屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於美國時間2027年3月14日隆重舉行，1月21日便公布提名名單，各大片商及電影人近月來積極拉票；一向跟獎項無緣的湯告魯斯今次也瞓身出擊，早前為新作現身洛杉磯活動時亦替《挖掘者》積極造勢。

演員事前準備猶如跳傘 湯告魯斯從影多年，其代表作《壯志凌雲》（Top Gun）及《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列風靡全球影迷。今次在《挖掘者》的破格演出令大家另眼相看，他笑說只看過2000年上映的《狗男女的愛》（Amores Perros）後，已成為艾力謝路的粉絲。「我很幸運可以欣賞到艾力謝路的作品，之後有留意他執導的其他電影，我便開始打探他的消息，常問朋友們是否認識他。還記得那日我在拍攝，當收到消息後馬上騎電單車到他位於洛杉磯的辦公室。艾力謝路真的集合了最佳演員來參演這故事，我從來沒有在銀幕上看到這樣有創意的製作。我所演的Digger也有很多層次，有Digger A、Digger B和Curtis！我們花了很多時間去了解片中不同元素，例子文化、目的、夢想和人性，從而找到角色的口音和節奏。我很喜歡旅遊和了解其他國家的文化和意念，明白到不同的教育制度和習俗，從中找到聯繫大家的方式。而我很熱愛電影這門藝術，也愛音樂和運動。我作為演員常要找到跟觀眾的共通點，無論是在演Digger抑或Curtis。」。

同場的艾力謝路表示，拍攝《挖掘者》時要求所有演員要事前準備好，猶如一起跳降落傘一樣，並謂：「開拍前我和製作隊到過北極鑽研科學和文化知識，跟湯見面時也分享了很多圖片和知識跟他一起研究，希望能在故事中反映到現時一些政治和社會的熱門話題。我也盡量去製作一個環境去拍攝這部電影；對我來說，是要平衡和突出影片的視覺效果，同時也要觀眾感到電影內所角色有親切的對話。喜劇方面，我則參考了已故『冷面笑匠』伯士達傑頓（Buster Keaton）的作品，片中的動作喜劇和幽默對白，都有諷刺成分，所有演員均要以鬧劇式自然主義去演出，以及排練多次，有時感覺像是拍劇集一樣。」導演希望觀眾能「二刷」入場，欣賞演員的細膩演繹，包括湯的眼神與動作。另外，片中還有尊古曼（John Goodman）扮演古板得來又詼諧的總統，而列斯阿曼（Riz Ahmed）則飾演不停勸告Digger停止鑽油的Ganesh博士一角，可惜香港影迷暫無機會在大銀幕欣賞《挖掘者》。

記者Lilly Lui洛杉磯直擊