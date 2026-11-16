善男信女｜楊偉倫盼推加長版動作床戲谷票房 鍾雪瑩再出戰金馬：將香港嘅故仔帶俾佢哋

《善男信女》獲第63屆金馬獎9項提名，上映兩周累積票房已超越500萬，導演楊兩全聯同楊偉倫、鍾雪瑩及甄玉如(Amy)，日前親臨旺角百老滙戲院派戲中名物星洲炒米及干炒牛河，持票觀眾可即場叫餐，為呼應電影劇情，要星米會俾牛河，叫牛河會俾星米，問到如何再谷票時，阿卵就透過現時片長約一個半鐘，但初剪版長達兩個半小時，「包括我與Amy以及戲中弟弟（盧鎮業）的關係等等，好多細緻描寫都被收起，希望有天導演可以放出來，能夠重見天日就好了。」被追問是感情線還是床上戲，他笑言是「有動作」的床上戲，說：「咁樣郁下手腳都係動作嚟嘅。」鍾雪瑩強調要尊重導演意見，說：「成個作品其實屬於導演，我哋都好尊重導演。」

在戲中與楊偉倫演偷食男女的甄玉如，舞蹈員出身，曾於美國修讀舞蹈系，做過主題樂園全職巡遊舞蹈員，24年參加VIUTV《選角》，在觀眾投票環節奪得「我最喜愛演員」第三名，曾參演劇集如《光明大押》、《地獄大狀》等等，拍電影則屬首次。阿卵在本報的電影專訪透露，擔心自己與Amy演感情戲欠說服力，更形容是演戲生涯的大挑戰，Amy就大讚阿卵，「大家都有眼睇，佢根本好charm好有型，我真心㗎！」不過阿卵就笑指，「情緒價值！」Amy自言全靠阿卵夠專業，令她的「第一次」能放鬆，「拍攝時我都好緊張，佢俾咗好多信心我。所以佢拍完呢套之後，應該有好多導演搵佢繼續演感情戲！」 其實，阿卵、Amy其中一場床戲，因阿卵怕尷尬，曾要求導演降低尺度，導演改為點到即止，阿卵坦言：「我自己都有安全感去做呢件事。」

楊偉倫出戰金馬 用廣東話致謝 金馬獎如箭在弦，將於本月22日舉行頒獎禮，再戰影后的鍾雪表現淡定：「我的(得獎)感言將會好真心，入到現場，衷心一句多謝已足夠。」鍾雪最開心《善男信女》團隊能一齊出席金馬，「今次咁多人去，希望更多人認識到我哋呢套戲究竟係講乜嘢，將香港嘅故仔帶俾佢哋。」首次問鼎金馬影帝的阿卵，已有備而來，他笑道：「我的普通話比普通更普通，所以我要想好怎樣跟觀眾說，我會用廣東話講得獎感受！坦白說，我還未想好得獎感言，但當然知道要多謝那些人，包括導演、監製，以及戲中的好對手！」不過，他最擔心是出席座談會，準備隨是向鍾雪求救，鍾雪笑言未知屆時是否坐阿卵側邊，她大派定心丸，「唔緊要，就算到時我唔喺側邊，余香凝都會喺你側邊；就算余香凝唔喺你側邊，都仲有袁澧林！」阿卵說：「就係咁樣，當你知道將要面對艱難嘅時候，最緊要側邊有人！」