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娛樂
出版：2026-Nov-16 12:00
更新：2026-Nov-16 12:00

善男信女｜楊偉倫盼推加長版動作床戲谷票房 鍾雪瑩再出戰金馬：將香港嘅故仔帶俾佢哋

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《善男信女》上映兩周累積票房已超越500萬，日前導演楊兩全聯同楊偉倫、鍾雪瑩及甄玉如親臨旺角百老滙戲院派戲中名物星洲炒米及干炒牛河。

《善男信女》獲第63屆金馬獎9項提名，上映兩周累積票房已超越500萬，導演楊兩全聯同楊偉倫、鍾雪瑩及甄玉如(Amy)，日前親臨旺角百老滙戲院派戲中名物星洲炒米及干炒牛河，持票觀眾可即場叫餐，為呼應電影劇情，要星米會俾牛河，叫牛河會俾星米，問到如何再谷票時，阿卵就透過現時片長約一個半鐘，但初剪版長達兩個半小時，「包括我與Amy以及戲中弟弟（盧鎮業）的關係等等，好多細緻描寫都被收起，希望有天導演可以放出來，能夠重見天日就好了。」被追問是感情線還是床上戲，他笑言是「有動作」的床上戲，說：「咁樣郁下手腳都係動作嚟嘅。」鍾雪瑩強調要尊重導演意見，說：「成個作品其實屬於導演，我哋都好尊重導演。」

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在戲中與楊偉倫演偷食男女的甄玉如，舞蹈員出身，曾於美國修讀舞蹈系，做過主題樂園全職巡遊舞蹈員，24年參加VIUTV《選角》，在觀眾投票環節奪得「我最喜愛演員」第三名，曾參演劇集如《光明大押》、《地獄大狀》等等，拍電影則屬首次。阿卵在本報的電影專訪透露，擔心自己與Amy演感情戲欠說服力，更形容是演戲生涯的大挑戰，Amy就大讚阿卵，「大家都有眼睇，佢根本好charm好有型，我真心㗎！」不過阿卵就笑指，「情緒價值！」Amy自言全靠阿卵夠專業，令她的「第一次」能放鬆，「拍攝時我都好緊張，佢俾咗好多信心我。所以佢拍完呢套之後，應該有好多導演搵佢繼續演感情戲！」 其實，阿卵、Amy其中一場床戲，因阿卵怕尷尬，曾要求導演降低尺度，導演改為點到即止，阿卵坦言：「我自己都有安全感去做呢件事。」

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楊偉倫出戰金馬 用廣東話致謝

金馬獎如箭在弦，將於本月22日舉行頒獎禮，再戰影后的鍾雪表現淡定：「我的(得獎)感言將會好真心，入到現場，衷心一句多謝已足夠。」鍾雪最開心《善男信女》團隊能一齊出席金馬，「今次咁多人去，希望更多人認識到我哋呢套戲究竟係講乜嘢，將香港嘅故仔帶俾佢哋。」首次問鼎金馬影帝的阿卵，已有備而來，他笑道：「我的普通話比普通更普通，所以我要想好怎樣跟觀眾說，我會用廣東話講得獎感受！坦白說，我還未想好得獎感言，但當然知道要多謝那些人，包括導演、監製，以及戲中的好對手！」不過，他最擔心是出席座談會，準備隨是向鍾雪求救，鍾雪笑言未知屆時是否坐阿卵側邊，她大派定心丸，「唔緊要，就算到時我唔喺側邊，余香凝都會喺你側邊；就算余香凝唔喺你側邊，都仲有袁澧林！」阿卵說：「就係咁樣，當你知道將要面對艱難嘅時候，最緊要側邊有人！」

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