鄧兆尊罕談祥嫂患病往事 感歎「有錢非萬能」：健康才是人生最值得的投資

在娛樂節目中總是幽默風趣、談笑風生的鄧兆尊，近日罕有地敞開心扉，分享了當年母親「祥嫂」患病入院的沉痛經歷。他坦言，當時某天突然接獲電話得知母親急診入院，隨後更確診罹患肺頑。那一刻面對突如其來的噩耗，全家人陷入了前所未有的勞碌與六神無主。儘管當時四處尋求名醫與盡力彌補遺憾，這段經歷依然讓他深受震撼，更深刻體會到當面對健康威脅時，即便擁有再多財富亦顯得無力，身體問題絕不會等待人們有空時才出現。 親歷重病洗心革面 意識家族風險決心調理

作為擁有頑症家族病史的高風險人士，兆尊坦言過往曾有一絲擔憂，但礙於自恃「無病無痛」，日常生活依舊大吃大喝、盡情玩樂。直到去年自己親歷了一場突如其來的重病，當時情況嚴重得連說話都發不出聲，雙手更麻痺至連手機也無法握穩，那一刻他才真正體會到何謂恐懼與無助，並深刻意識到「高風險人士」的警號。 經歷過在病床前切身感受到「有錢非萬能」的無力感後，他一方面未雨綢繆提前立下遺囑，另一方面決心徹底洗心革面，痛改過往的不良作息與飲食習慣。他感歎隨年歲漸長且肩負照顧家人的重任，金錢買不回失去的健康，唯有在日常做好預防與調理，才是最值得投資的人生本錢；正因如此，他開始積極尋找真正具備科學實證的保養之道，務求從根源鞏固體質，長久陪伴身邊重要的人。

擇善而固講求實證 中醫推薦靈芝孢子油 為了尋求科學且高效的調理方法，兆尊在中醫朋友的專業推薦下，接觸到靈芝孢子油來調理體質及降低患頑風險。對健康產品選擇極為嚴謹的他，強調絕不聽信口耳相傳，必須看重產品的科學數據與臨床實證，「我絕對唔會聽人講好就盲目去試，一定要睇產品點樣用數據證明自己，產品必須要揀得有憑有據。」 「樂道大學靈芝孢子油」採用低溫物理破壁及超臨界二氧化碳流體萃取技術，精純提煉出高純度靈芝精華。經香港頂尖大學成分測試證實，其靈芝三萜及甾醇含量高達450%#，在本地同類產品測試中榮獲有效成分第一名^。此外，大學實證顯示其對15大常見異細胞的抑制率高達98.4%*，並通過ISO22000、HACCP及安全正品認證，更獲得本港大學中醫藥學院前院長強力推薦。