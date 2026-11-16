九運會客室2｜馬賽首談當年同性艷舞片曝光心路 強調絕非炒作：我唔需要搏翻身

由伍詠薇、李凱賢（Brian）主持的節目《九運會客室2》，今晚(16日)播出一集邀請藝人馬賽擔任嘉賓，首度大談2013年被爆與內地女製片人汪子琦發展同性戀情，不雅艷舞片段曝光後的經歷，親自剖白由接獲消息到召開記者招待會的心路歷程。對於片段曝光，馬賽強調該影片是非常私人的拍拖片段，片中只有兩個人，自己心中有數並清楚知道誰人擁有該片段。她堅決否認外界指其炒作的說法，直言當時自己被認為是「出道即巔峰」，當選香港小姐後接連奪得飛躍進步獎及最有前途女藝人等殊榮，手上更握有五個廣告，事業發展平穩，根本完全毋須透過這些片段去尋求機會：「一定唔係我自己要炒作啦，咩搏翻身啊，自己 send 俾人哋啦，我唔需要！」

馬賽憶述當年出事時感到非常震撼，事前完全不知情，直至報道出街前數小時才獲傳媒朋友「通風報信」告知雜誌即將刊登，形容整件事戲劇化得像講故事一樣：「嗰陣時出事嘅時候我係好 shock 嘅，收到傳媒朋友電話話唔好意思，聽日要印雜誌……我知道七個鐘之後會發生呢件事，人哋話係上面一定要出。」 面對突如其來的風波，馬賽坦言最難受是不知道如何面對公司與家人，深感對不起他們的栽培：「死啦，我好對唔住佢哋嘅栽培，首先我影響咗公司，我們藝人的版權係屬於公司㗎嘛；第二我會影響咗屋企人，咁 private 嘅嘢。」事件引起軒然大波，當時家人並不在香港，家中只有她、工人及寵物狗，她無法向父母啟齒，當日起便吃不下飯，但她並無崩潰大哭，而是冷靜地默默流淚，並向同層居住的律師鄰居諮詢法律上的處理途徑。

足不出戶一星期

談及隨後在無綫召開的記者招待會，馬賽直言雖然自覺當時缺乏智慧、不懂處理，但抱着「要贏唔可以輸、要面對」的心態決定站出來，只求給事情一個交代：「我想有一個了結，我想承擔，講完就結束咗啦。」她透露記者會過後，自己整整一個星期不敢出門，家中長拉窗簾，因樓下停泊了五至六架採訪車輛；其間每天都有同學上門探望陪伴，雖然同學對情況愛莫能助，但依然給予了她極大的支持。

與圈外人結婚 轉型做內地網紅

當年她因連串醜聞被TVB無限期「雪藏」，演藝事業直插谷底，2015年約滿後黯然離開香港娛樂圈，轉往內地發展，並在2019年與圈外男友結婚，同年誕下一名女兒，如今已轉型做網紅，在小紅書及IG等社交平台分享家庭生活、育兒心得及產品等。