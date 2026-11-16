九運會客室2｜伍詠薇剖白人生至痛足以封后 18歲喪父遭男友痛打 21歲喪夫被當面粗口指罵

由伍詠薇、李凱賢(Brian)主持節目《九運會客室2》將於本周五(20日)迎來最後一集，伍詠薇「自己做翻自己節目嘉賓」接受主持Brian訪問，首度剖白人生兩大至痛經歷，包括18歲父親離世當日慘遭初戀男友掌摑痛打，以及21歲首任丈夫猝逝後受盡「千夫所指」的歲月。

節目中，伍詠薇憶述18歲時任職公司接待員，月薪僅二千多元。父親中風後病情急轉直下入住東華東院，她到醫院探病搣橙時，眼見父親嘴唇發白，從未與父親對望的她醒覺情況不妙，哽咽叫父親「生性啲頂住」。父親於大除夕12月31日凌晨離世，傷心欲絕的她在維多利亞公園約見深愛的初戀男友尋求安慰，不料對方聽後竟拔足狂奔逃回沙田美林邨家中並緊閉大門。伍詠薇買了嘉頓蛋糕和檸檬茶在門外梯間苦等到半夜，男友開門竟狠狠掌摑她一巴並痛斥：「呢巴我代你老竇打你嘅，你老竇死咗，你點解走過嚟搵我？你呢個不孝！」當時缺乏經驗的她跪地哀求對方不要離開，更遭對方一輪痛打，一星期後二人正式分手。

其後，伍詠薇談及21歲時與年長31歲的知名人士翁江培結婚，未料婚後僅13天丈夫便不幸離世。年紀輕輕的她面對突如其來的喪事與各方富商闊太，完全不懂得招架。靈堂上，平日的好姊妹竟以「驚鬼」為由拒絕出席，她更目睹丈夫的一位疑似前度由殯儀館門口一路跪至遺照前痛哭。與此同時，夫家親友對她百般防範，丈夫喜愛的名筆及酒店夾萬物品全被取走，伍詠薇最終僅帶走兩人同床睡過、跟隨丈夫多年的舊枕頭作紀念。

「剋死老公」被當面指罵粗口「DLLM」 丈夫逝世後，傳媒大肆炒作「剋死老公」、「劏豬櫈」，更盛傳她即將分得「一億七」甚至「七億幾」遺產，令她一時間淪為全城公敵。伍詠薇坦言當年出街經常被街坊當面指罵粗口「DLLM」，將生活不如意宣洩在她身上。她形容當時任人辱罵，每天出門工作猶如戰俘，頭一、兩年只能在酒吧 借酒消愁。為了生活與家人，她咬緊牙關默默拍戲熬過難關，直到五、六年後當年大肆抨擊她的雜誌轉向稱讚她堅強生性。回看大起大跌的人生，被問及演戲是否曾奪影后時，伍詠薇淡然笑言不需要獎項：「我人生已經攞咗最佳視后、影后。」