衛蘭演唱會｜應昌佑觀眾席對唱 林家謙任第二場嘉賓除眼鏡爆料

《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站第二場昨晚（15日）於紅館圓滿完成，全場座無虛席，方力申夫婦、馮允謙、梁靖琪、湯盈盈、林奕匡、黃妍、力臻、馬天祐、Kendy Suen、王嘉儀、Brian @廿四味、尹景順、鄭家聲、許雲妮、尤淑情、許美琪、陳旭培、周志文、周志康也有現身支持。 演唱會一開始，Janice從台底升上來和大家見面，在表演了《Break-a-way》、《My Cookie Can》、《一格格》三首充滿節奏感的歌曲後，Janice說：「多謝我嘅Dancers ! Hello，你哋好嘛？上年我嘅20周年演唱會帶我去咗好多地方，見咗好多唔同城市嘅朋友。我出去都好一段時間，但我一直有諗起您哋，因為呢度先係我屋企。有冇掛住我呀？返到屋企就想同屋企人分享呢份禮物，所以呢個舞台同製作都係全新嘅，其他站真係未見過嘅。」接著她給大家送上一曲《Little Miss Janice》。 Janice換衫後一口氣帶來《離家出走》、《街燈晚餐》、《殘酷遊戲》、《心亂如麻》等經典歌曲。在第三部份，音樂總監蘇道哲加上他那鋪滿鮮花的鍵琴出現在舞台中央，聯同有80位成員的合唱團及Janice 給大家送上《鐵蘭花》和《所以我愛》，接著她說：「我唔知您哋嘅感覺係點，但係我同呢班 Choir一齊唱歌係好感動，佢哋年齡、背景、職業都唔同，但佢哋真係好齊心同唔計較付出，一放工就即刻抽時間練呢一部份，真係唔容易，請大家俾啲掌聲我呢班Choir，係神嘅愛令我哋走埋一齊，所以今晚好想將呢份愛分享俾您哋。」Janice續說：「我爹哋今日都喺度，係佢教我彈結他，雖然我唔係彈得好叻，我記得佢喺我13歲送咗佢支電結他俾我，然後佢介紹咗呢首叫《True Colors》嘅歌俾我，呢首係一首英文歌，佢嘅歌詞好簡單，但係呢首歌係我細細個嗰陣已經觸動到我，因為呢首歌提醒我唔好同其他人比較，佢令我知道我嘅脆弱同不足係會成為我嘅Super Power。」然後Janice便以木結他自彈自唱了這首對她影響甚深的《True Colors》。

在「環場360」的環節中，有了首晚的經驗後，Janice企上那個和舞台有接近六米高度距離的移動裝置時已沒有那麼緊張和害怕，她在紅館半空獻唱了《一場誤會》、《愛你還愛你》，在唱《夏日傾情》時，身處台下觀眾席的應昌佑和她遠距離對唱，兩位昔日同公司的歌手充滿默契演譯這首經典，之後的《大哥》和《就算世界無童話》全場觀眾更和Janice一起大合唱。



再度出場的Janice先獨唱了一段《記得》，接著這首歌的原唱林家謙現身台上和她合唱，Janice說：「我好欣賞你嘅作曲技巧。」家謙回應：「我首《一人之境》曾經俾過妳，但最後妳冇揀嚟唱。」Janice表示：「其實呢首歌我一路聽一路消化，我有試唱過，但我記得係好難唱，所以我驚我會破壞呢首歌，個天安排我唔去唱，而由你去唱令到首歌變成好Hit。」家謙即說：「當時首歌俾大家係冇歌詞，得啲La La La，到最後冇人用，我就收返首歌返嚟先開始填詞。」他形容《一人之境》是首「賣剩蔗」，Janice：「所以緣份要你今晚唱呢首歌。」家謙：「咦，妳竟然識Que歌，不過唱之前有嘢想送俾你，因為每次做演唱會嘉賓我都鍾意送禮物。」Janice :「It’s nice ! 」家謙：「我諗過妳乜都有，都唔知送乜嘢俾妳。今次妳演唱會叫《OUT OF FRAME》，所以我會唔戴眼鏡去唱呢首歌。」在Janice陪伴下、家謙在紅館為大家精心演譯了他這首大Hit歌《一人之境》，得到全場熱列掌聲。



在演唱會尾聲時，紅館再度變成巨型Party House，先有DJ Tommy出場打碟，每場更有首度踏上紅館舞台新晉女歌手KALAI家麗，Janice跟KALAI先合唱了電影《喜愛夜蒲》主題曲《Wonderland》、之後還有《Sugar in the Marmalade》英文版和《越夜越有機》，最後Janice 在Encore時以一曲《愛才》，為第二晚演出劃上完美句號。