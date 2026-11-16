劉德華訪新城任節目嘉賓 獲家燕姐獻吻唱《皆大歡喜》領跳十字步 (有片)

劉德華相隔多年推出全新粵語實體碟《About Life》，趁新歌《我年輕過》已在各大音樂平台上架，華仔上周五先後現身商台及香港電台後，今日再到新城延續今年8月《我芝訂》之約，一口氣為三個節目擔任嘉賓及進行錄音，新城為隆重其事迎接「日日劉德華」，出動薛家燕、啤梨葉文輝、陳小芝、懷鈺、黎莉、思敏迎接劉天王，家燕姐更即場唱住《皆大歡喜》帶領華仔跳十字步，還獻吻錫錫，熱鬧氣氛十足過年一樣。

預告演唱會歌單安排

華仔今日受訪大談演唱會歌單安排，原來他打算唱盡新碟內的五首新歌，並表示：「原本我打算唱，但製作單位話乜你冇聽過啲新聞咩？大家都成日話你哋唱埋啲新歌，佢哋都唔識，所以佢哋希望我唔好唱，我原本真係六首都在演唱會裏面唱，但整個部分只會講我自己心路歷程同大家分享，但全部都係新歌的話佢哋就擔心，所以我揀咗兩首，係大家已經聽到嘅《我年輕過》，同埋寫俾女嘅《小天使》。」華仔早前錄音爆喊，他會表示不擔心在台上忍不住淚崩，透露《小天使》是首開心作品，會配合舞步，問到是否似《倒轉地球》，華仔指差不多，但不會請陶大宇到場，笑指免得被對方上台搶咪。華仔投資兼任監製的電影版《關於那隻龜回魂的故事》已經煞科，他直認會在片中出現，但只以客串形式露面。