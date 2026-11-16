中島美嘉出道25周年巡演 念念不忘港迷的熱情 海外僅一場只選香港

日本歌姬中島美嘉迎來出道25周年，宣布於2027年5月29日，假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行專屬海外個人演唱會《MIKA NAKASHIMA CONCERT 25th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》。 回顧2024年，中島美嘉於香港舉行個人演唱會，公售當天門票旋火速售罄，引發全城搶飛熱潮。本次載譽歸來，更是其25周年紀念巡演中唯一落實的海外專屬場次，足見其對香港樂迷的深厚情感與極度重視。中島美嘉日前於東京隆重舉行發布記者會，由居港日籍藝人和泉素行擔任司儀，並獲香港眾多知名創作者及媒體跨海親赴東京力挺，全城掀起熱烈迴響。

港迷熱情印象深刻 她於發布會上向香港樂迷表達由衷謝意：「香港歌迷的熱情，2024年演唱會大家放聲合唱一直令我印象深刻。這25年間，因為有大家的支持，我才能一直唱下去。這次作為25周年唯一的海外場，我們投入了非常多的心血，希望能夠與大家在現場共同回顧這段音樂旅程，創造彼此不可替代的珍貴回憶。」

主辦單位更透露連串驚喜消息：中島美嘉主演的現象級經典電影《NANA》4K電影版，將於演唱會舉行期間在香港戲院重新上畫；積極籌備於香港舉行不同大型宣傳活動，屆時將帶來多款為香港站獨家企劃的限定紀念周邊與展覽元素。 主辦單位達摩工作室代表朱仲銘及Ninetale Entertainment代表特別向中島美嘉送上一份別出心裁的紀念心意──將她歷年發行最高銷量的12張專輯凝聚其中，預祝香港演出大獲成功。中島美嘉亦親手將「特製特別版演唱會門券」贈予現場的香港嘉賓團隊，包括「小薯茄」成員童童與麗英、達哥、「風信子與旦那」、「大島與龍威」，以及文化媒體「LIKE JAPAN」代表。

自2001年出道以來，中島美嘉憑藉辨識度極高的磁性嗓音、前衛時尚的美學風格，以及標誌性的「赤足演唱」舞台魅力，奠定其作為2000年代日本代表性天后地位。其音樂涉獵流行、搖滾、爵士及抒情等多種曲風，締造無數登上日本Oricon公信榜冠軍及銷量突破百萬的經典原創專輯；由其主演的漫改電影《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》更掀起橫跨全亞洲的龐克搖滾狂潮。神曲《雪之華》（雪の華）與《曾經我也想過一了百了》（僕が死のうと思ったのは）的演繹，更深深感動無數跨世代樂迷。