龔慈恩否認怒燒前夫林煒激情戲影帶：可能執嘢嗰時抌埋

龔慈恩的前夫林煒獲台灣網民封為「上古許光漢」，被翻出昔日舊訪問，包括早年拍攝台灣經典「花系列」電視劇《我永遠愛你》時，在劇中與女演員席曼寧有大量大尺度激情戲及咀戲，甚至有一幕為罹癌角色「觸診」的劇情。有網民發現林煒曾在訪問透露，當年錄下了全套劇，被另一半燒毀錄影帶並追問兩人關係，翌日林煒回家後驚覺整套錄影帶全被燒光。龔姐聞言指廿多年前往事，已記憶模糊，「可能我抌垃圾嗰陣有掉埋，I don't know，但唔會燒，一定唔會走去燒，可能執嘢嗰時抌埋，我就唔記得，但我諗當時都係宣傳。」