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娛樂
出版：2026-Nov-16 23:57
更新：2026-Nov-16 23:57

龔慈恩否認怒燒前夫林煒激情戲影帶：可能執嘢嗰時抌埋

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龔慈恩(龔姐)、盧鎮業（小野）、盧慧敏（Amy Lo）、龔慈恩、魯文傑和劉煒燿，今日(16日)為舞台劇《婚後赤腳遊》排練，安排傳媒探班。拍過多齣電視劇和電影的龔姐，首次演舞台劇加上跟年輕人合作，學習很多新事物如潮語，要適應舞台走位和節奏，更需練習提聲講台詞，絕不容易。

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龔慈恩的前夫林煒獲台灣網民封為「上古許光漢」，被翻出昔日舊訪問，包括早年拍攝台灣經典「花系列」電視劇《我永遠愛你》時，在劇中與女演員席曼寧有大量大尺度激情戲及咀戲，甚至有一幕為罹癌角色「觸診」的劇情。有網民發現林煒曾在訪問透露，當年錄下了全套劇，被另一半燒毀錄影帶並追問兩人關係，翌日林煒回家後驚覺整套錄影帶全被燒光。龔姐聞言指廿多年前往事，已記憶模糊，「可能我抌垃圾嗰陣有掉埋，I don't know，但唔會燒，一定唔會走去燒，可能執嘢嗰時抌埋，我就唔記得，但我諗當時都係宣傳。」

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回應女兒「愛新覺羅」血統

對於女兒林愷鈴曾自稱擁有「愛新覺羅」皇室血統，網上引起熱議，龔慈恩強調這絕非女兒主動提及：「呢個就完全唔關女事，其實佢自己呢樣嘢都有啲模糊嘅。」龔慈恩指出這是二、三十年前台灣媒體的舊聞，近日提再被「翻炒」出來，「你哋問佢，咁佢就答『哦，yes，係咁解』，但係個印象我諗佢自己都好模糊，所以絕對唔會係佢自己講出嚟嘅。」

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