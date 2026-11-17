新一代007占士邦選角正式出爐，由現年40歲的英國男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)脫穎而出，接棒丹尼爾基克(Daniel Craig)成為第七任007，將會演出第26部占士邦電影。羅拔柏迪臣發表聲明回應，「占士邦無疑是影史上其中一個具代表性的傳奇角色，能受託肩負演007的重任，是畢生演藝生涯的至高榮譽。」他感謝導演、編劇和監製等劇組團隊，期待與團隊攜打造粉彩新作，他認為，「用夢想成真實也在不足以形容我此刻的激動心情。」

傳僅簽3部片約 對於007的接班人，幾個月前已瘋傳試鏡名單，包括積及艾洛迪（Jacob Elordi）、積路頓（Jack Lowden）、卡倫杜納（Callum Turner）、祖舒奧干納（Josh O'Connor）、湯法蘭西斯（Tom Francis）、艾倫泰勒莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson），連英國歌手Harry Styles亦曾傳出有份角逐。其間，卡倫杜納一度被視為大熱門，後來有傳出羅拔柏迪臣與尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)雙雙參與試鏡，最後由曾演《吸血新世紀》系列、《蝙蝠俠》、《天能》、《奧德賽》、《沙丘瀚戰》等的羅拔柏迪臣成功突圍而出接任。有報道指其他進入候選名單的演員，必須在合約中承諾演出4部007電影，但羅拔柏迪臣只需簽下3部作品，未知是否為招攬他而讓步。

《沙丘瀚戰》導演執導 今年是占士邦電影《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）上映首映20周年，官方同時亦宣布新版鐵金剛電影的首部曲，將由《沙丘瀚戰》三部曲導演Denis Villeneuve 執導，劇本則由《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的Steven Knight執筆。曾在《沙丘瀚戰》系列與羅拔柏迪臣合作的導演Denis Villeneuve 表示：「羅拔有007跨越時代的靈魂，同時又帶有截然不同的全新能量。我已經迫不及待想展開這段旅程。」