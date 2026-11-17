現年55歲前亞姐張文慈（Pinky）近年把事業重心放在內地，主要商演帶貨。繼母去年離世後，父親又受痛風和高血壓困擾，最近她決定搬回香港陪伴，不過由於住所面積不大，她竟然安排與外傭同房瞓碌架床，成為外界焦點。

張文慈在社交網上載短片，穿上粉紅色豹紋睡衣出鏡，她指由於父親行動不便，必須要請外傭照顧，但礙於香港地方有限，現時的她睡下層，外傭睡上層，房內只有一個細小衣櫃。她笑言：「我以前地細極都有自己間房。而家幾多年冇同人哋同房 ，工人姐姐仲要瞓喺上面，夜晚嘈啲都唔得㗎嘛，佢放個屁我都聞到。」孝順的她續指：「最緊要要多啲返嚟陪爸爸。平時啲衫就放喺廣州屋企，有嘢做咪返廣州囉，兩邊走咁囉。而家開始學識搭地鐵，呢度嘅生活都幾好呀。我覺得自己愈嚟愈叻呀，能屈能伸，乜都搞得掂，幾好！」

被大讚孝順

短片一出，引來不少迴響，張文慈日前接受傳媒訪問時表示，沒料到反應熱烈，拍片只是隨手記錄生活。對於被讚孝順，她謙虛表示陪爸爸是女兒應做之事，不覺得特別。她更透露有熱心網民看到短片後，私訊介紹醫生或免費醫療服務，她感謝大家的好意。張文慈透露父親現時情況尚算穩定，但因為年紀大，加上長期病患，所以出入需要人扶，而自己亦已掌握照顧方法，她感嘆表示：「珍惜眼前人，可以陪得幾耐就幾耐！」

外傭如家人

張文慈又提到與外傭相處十多年，早已視對方為家人，同房初期雖不習慣，後來已磨合，作息也變得規律。她說沒想過要外傭睡客廳，一家人無問題；她離港工作或外傭放假時，二人會互相補位照顧父親。她感恩遇到好外傭，對方更教她「慳得一蚊得一蚊」。而今年初曾有報道指張文慈以近千萬元購入啟德兩房單位，外界估計是她為父親安排更安穩的居所。