龔慈恩(龔姐)、盧鎮業（小野）、盧慧敏（Amy Lo）、龔慈恩、魯文傑和劉煒燿，昨日(16日)為合共10場的舞台劇《婚後赤腳遊》排練，安排傳媒探班。Amy Lo和小野在劇中演新婚夫婦，滿懷憧憬地搬入一間破舊、漏水且沒有暖氣的頂樓公寓。Amy Lo一方面要適應新婚，同時又擔心由龔慈恩演的母親孤獨生活，落力撮合好姻緣。

半年兩演舞台劇 急速成長

早前剛完成舞台劇《寫不得你》的盧鎮業，獲龔慈恩封為師兄，他難為情地謙稱，半年內連續演兩部舞台劇，如上山修煉，急速成長。盧慧敏自言心情緊張，「密集式訓練發現好多驚喜，有導演指示，大家有好多有趣嘅化學作用，最擔心係唔記得對白。」不過，龔姐就大讚她進步神速，她謙說：「全靠對手，以前靠鏡頭，而家學信任對手。」

盧鎮業獲讚好大隻

盧鎮業和盧慧敏演一對價值觀截然不同的新婚夫妻，男的務實嚴謹，女的浪漫隨性，同一破舊屋簷下，引爆一連串啼笑皆非的生活摩擦。小野在舞台上既要孭龔慈恩，又要攬實飛撲樹熊抱的Amy Lo，問到可擔心失手，Amy Lo就搶先回答：「唔驚，佢咁大隻！」談到兩人每場均有咀戲，她續指，「始終演新婚夫婦好甜蜜嘛！」配合輕喜劇節奏，演來自然。