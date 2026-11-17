現年60歲的前亞姐冠軍羅霖（Candy），與富商前夫劉坤銘育有三名兒子，可惜在2013年離婚，當時更爆出家暴及第三者風波。羅霖選擇淨身出戶，因沒有能力照顧3名兒子，最終只帶走年僅8歲的孻仔劉子晉離開。離婚多年來，羅霖專心拼搏事業及照顧家庭，更有一位拍拖超過十年的圈外男友陪伴，二人早有「不婚」共識，感情穩定又低調。轉眼間，三名兒子均已長大成人，當中30歲的大仔劉子榕（Nathan）更是高大靚仔，最近更陪媽媽一起開工，成為網民焦點。

母子如餅印 羅霖日前在社交網分享了與大仔劉子榕合作拍攝的花絮片段。片中，見劉子榕身穿筆挺黑西裝、五官精緻、眼大鼻高，完美遺傳了媽媽的優良基因，二人十足餅印。身型高大的劉子榕雙手插袋，充滿帥氣，雖然面對鏡頭時略帶一點生澀，但依然難掩星味。而在旁的羅霖則換上多個造型，狀態極佳，肌膚緊緻，合照猶如姊弟一樣，完全看不出真實年齡。

隨母步伐隨時入行 劉子榕不僅外貌出眾，亦是一名動靜皆宜的學霸。他先後於香港理工大學及香港大學完成學士及碩士學位，求學期間持續鑽研Hip Hop舞技，舞藝精湛。他曾獲舞蹈學校推薦，為韓國男團於亞洲博覽館舉行的演唱會擔任伴舞，雖然僅站於後排，但已累積寶貴的舞台經驗。此次母子檔拍攝，劉子榕表現投入，似乎有意跟隨母步伐進軍幕前。