謝霆鋒、容祖兒貴為英皇一哥及一姐，兩位公司皇牌藝人獲邀加入英皇娛樂集團董事局！英皇娛樂集團主席楊受成今日（11月17日）宣布，誠邀旗下傑出藝人謝霆鋒及容祖兒加入英皇娛樂集團董事局，並於今日正式履職。全球娛樂文化產業持續蓬勃發展，為進一步拓展國際市場及緊貼觀眾日新月異的娛樂需求，霆鋒與祖兒獲委任為董事後將為集團注入更多前瞻性思維與創新意念，積極推動跨領域業務合 作，並與英皇娛樂集團主席楊受成、副主席楊政龍、行政總裁霍汶希及董事范敏嫦緊密合作，共同策劃集團的整體業務管理及長遠策略佈局，匯聚多方優勢，攜手帶領英皇娛樂集團邁向嶄新里程。

有助拓寬業務視野 謝霆鋒加盟集團逾三十載，乃重要開國功臣，與集團經歷幾許風雨，休戚與共。他不僅是華語樂壇的頂流歌手，更是香港影史上首位囊括金像奬演員奬項大滿貫的影帝，歌影成就斐然。除演藝事業外，他不斷突破自我、跨界深耕，將個人品牌從流行文化成功推向家傳戶曉的飲食與生活品味領域，足見其極具前瞻性的商業視野。其於2016年創立品牌「鋒味」，業務涵蓋綜藝節目、綫下體驗及食品銷售等多元範疇。他凡事親力親為的敬業態度堪稱多棲藝人典範，更是當今備受矚目的年輕企業家。謝霆鋒深諳流行文化產業發展，重視香港以至大中華流行文化的拓展與傳承，積極扶掖後進，致力培育及提攜華語新一代，其廣闊人脈資源，將有力協助集團拓寬業務視野、部署長遠戰略。

引入新思維與視野 至於容祖兒自1998年加入英皇娛樂，同樣為集團元袓級重臣。憑藉其堅韌的毅力及永不言敗的精神，她已成為當今樂壇天后，為香港樂壇多項獎項紀錄保持者。入行多年仍孜孜不息，打造無數膾炙人口的經典金曲。她不吝分享與傳承，近年積極與年青音樂人合作，提拔後進，於演藝界人緣極佳，廣受歡迎。她亦善用自身影響力，以身作則推動慈善事業，帶動社會正能量，於2020年當選第48屆香港「十大傑出青年」，堪稱青年榜樣。容祖兒深耕香港及大中華樂壇，魅力非凡，其憤發向上的精神更為藝人表率，其豐富閱歷定必能激勵集團一眾歌手倣效，力求進步。英皇集團主席楊受成表示：「我認識霆鋒時他才16歲，彼此情如父子。猶記得1999年英皇娛樂成立之初，我們胼手胝足、一磚一瓦共同建立起這個品牌。至於祖兒，是一個典型的獅子山下「爭氣」故事，她一路走來的成長歷程，就是英皇娛樂核心精神的體現。今天，英皇娛樂即將邁向新里程，董事局邀得霆鋒和祖兒加入，他們將肩負更重大的使命。我深信憑藉他們的知名度及卓越成就，在瞬息萬變的新環境中引入嶄新思維與視野，帶領集團乘風破浪，再上一層樓！」

謝霆鋒表示：「我十分感謝老闆楊受成博士多年來的信任與栽培，很榮幸能被委以重任，能夠在我成長的公司擔任要職。我人生超過一半的時間都在英皇這個大家庭度過，英皇娛樂對我的意義早已遠超工作本身，我非常希望能貢獻己力，為集團再創高峰。」容祖兒則稱：「我一直說老闆楊受成博士是我人生的伯樂，我很感激集團及老闆對我的信任與厚愛。我和霆鋒一樣，大半生時間都是在英皇這個大家庭成長、磨練，我希望可以用大師姐身份，與大家一同繼續擦亮英皇娛樂這個金漆招牌！」Mani霍汶希認為：「我和霆鋒、祖兒識於微時，感情猶如家人，看著他們事業上的成就，到今天彼此成為工作伙伴，我十分欣喜能見證到他們的蛻變，期待攜手合作，延續英皇盛世！」英皇娛樂深信，隨著霆鋒和祖兒正式加入董事局，集團定能昂首邁進新紀元，繼續領航華語文化產業。