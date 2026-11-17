葉振弘Marco今年以獨立歌手身份重新出發，本周六(14日)於西九留白Live House 舉行首個個人迷你音樂會《MARCO的木偶奇遇記》，全場企位爆滿。音樂會尾聲，Marco特意選唱P1X3L的作品《Wherever You Are》，向曾經並肩作戰的戰友吳啟洋(Phoebus)和歐鎮灝(George)和樂迷致謝，象徵即使人生走到不同階段、身份轉變，過去的經歷與珍貴情誼依然值得珍惜。他更邀請全場樂迷大合唱，場面溫馨感人。回望心路歷程後，亦揭開新一頁，他更約定樂迷：「20年後紅館見！」

全場爆滿 視觀眾如「禮物」

首開個人音樂會全場爆滿，Marco視每位觀眾如一份難得的「禮物」：「再次見到現場觀眾嘅反應，我覺得好興奮，因為見到咁多人一直默默支持我，甚至親身嚟到現場，呢樣都係好難得，亦都係觀眾送俾我嘅禮物。一企上台，第一眼見到大家已經好感動、亦都好緊張。唱第一首歌嗰陣本身都好緊張，但當慢慢感受到台下大家嘅愛，嗰種感覺令我放鬆落嚟，開始好享受成個舞台。」

從木偶變成真正的男孩

今次與「寂寞清酒俱樂部」聯乘的音樂會，以《木偶奇遇記》為創作概念，寄意Marco從一塊未經雕琢的木頭，慢慢被雕刻成木偶，再逐漸填補內心、建立自己的想法，最終成為一個真正的男孩。Marco自言剛入行時「乜都未知、唔知點樣處世」，但隨着經歷增加，慢慢感受到世界不同形式的愛，亦開始學習接納和面對不同的人與事，逐漸成為一個有感受、有血有肉的人。音樂會亦特設QR Code，讓樂迷即場掃描並寫下想對Marco說的話。Marco更親自在台上讀出樂迷留言，透過文字互動交流成長故事。