葉振弘Marco今年以獨立歌手身份重新出發，本周六(14日)於西九留白Live House 舉行首個個人迷你音樂會《MARCO的木偶奇遇記》，全場企位爆滿。音樂會尾聲，Marco特意選唱P1X3L的作品《Wherever You Are》，向曾經並肩作戰的戰友吳啟洋(Phoebus)和歐鎮灝(George)和樂迷致謝，象徵即使人生走到不同階段、身份轉變，過去的經歷與珍貴情誼依然值得珍惜。他更邀請全場樂迷大合唱，場面溫馨感人。回望心路歷程後，亦揭開新一頁，他更約定樂迷：「20年後紅館見！」
全場爆滿 視觀眾如「禮物」
首開個人音樂會全場爆滿，Marco視每位觀眾如一份難得的「禮物」：「再次見到現場觀眾嘅反應，我覺得好興奮，因為見到咁多人一直默默支持我，甚至親身嚟到現場，呢樣都係好難得，亦都係觀眾送俾我嘅禮物。一企上台，第一眼見到大家已經好感動、亦都好緊張。唱第一首歌嗰陣本身都好緊張，但當慢慢感受到台下大家嘅愛，嗰種感覺令我放鬆落嚟，開始好享受成個舞台。」
從木偶變成真正的男孩
今次與「寂寞清酒俱樂部」聯乘的音樂會，以《木偶奇遇記》為創作概念，寄意Marco從一塊未經雕琢的木頭，慢慢被雕刻成木偶，再逐漸填補內心、建立自己的想法，最終成為一個真正的男孩。Marco自言剛入行時「乜都未知、唔知點樣處世」，但隨着經歷增加，慢慢感受到世界不同形式的愛，亦開始學習接納和面對不同的人與事，逐漸成為一個有感受、有血有肉的人。音樂會亦特設QR Code，讓樂迷即場掃描並寫下想對Marco說的話。Marco更親自在台上讀出樂迷留言，透過文字互動交流成長故事。
從懵懂迷惘到感恩再出發
歌單呼應「從木偶變成真正的男孩」的主題，分成初入行時的懵懂無知，到經歷挫折、迷失自我，再重新感受到愛與支持的心路歷程三個心境階段，希望觀眾能透過音樂，一同走過這段成長歷程。例如第一階段選唱藤井風的《You》及方大同的《每天每天》，代表最初單純、未經雕琢的自己；第二階段則透過林家謙的《萬一你是個好人》及張敬軒的《笑忘書》，唱出經歷挫折時的迷惘與掙扎；到了第三階段，透過張國榮的《風再起時》及sica的《我們只有一往直前》，帶出重新釋懷、感受愛與學會感恩的心境。
翻唱《風再起時》感觸良多
被問到全晚最深刻的演出環節，Marco直言是演繹張國榮的《風再起時》：「唱呢首歌嘅時候，歌詞好觸動到我。雖然我唔係要告別，但好似歌詞入面其中一句：『我浮沉了十數年，在星空裡閃，帶著惘然』，呢個狀態仍然係我每日要面對嘅事。」他坦言這幾年經歷不少迷惘與迷失的時刻，但同時也被愛意包圍，感觸良多。