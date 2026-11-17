迪士尼與彼思繼多部溫暖人心的原創動畫後，再度施展奇幻魔法，又一異想天開動畫新作《翻生貓奇遇記》（Gatto）。日前，《翻生貓奇遇記》發放第二條全新預告，進一步揭開這場橫跨現實與奇幻世界的貓咪大冒險神秘面紗。在首條預告曝光後，片中的貓咪主角Nero以高竇又惹笑的性格盡得人心，而在全新預告中，黑貓Nero誤闖美麗水都威尼斯，更在冒險中頓悟出「貓生意義」，展開一段感動人心的奇幻旅程。

明年3月登香港大銀幕

迪士尼與彼思全新原創動畫《翻生貓奇遇記》將安排於2027年3月上映，由金像提名動畫《盛夏友晴天》（Luca）導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）執導。彼思創作總監彼德托達（Pete Docter）披露《翻生貓奇遇記》將以大膽色彩的手繪風格，捕捉威尼斯如畫般的質感，同時保留彼思作品一貫細膩立體的視覺深度，帶出前所未見、更具藝術感和溫度的全新體驗。

迪士尼與彼思繼《反斗奇兵》（Toy Story）、《玩轉腦朋友》（Inside Out）班底，又一異想天開原創動畫新片《翻生貓奇遇記》，漫遊意大利威尼斯，展開一段充滿喵喵的奇幻歐洲之旅。由「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）聲演的黑貓尼路，雖然不懂游泳，但偏偏在被運河包圍的水都中求存，更要面對人類對牠的種種迷信與誤解。儘管擁有九條命，牠卻對「貓生」充滿懷疑。被逼替貓界黑幫大佬洛哥賣命，因此與一位街頭音樂家女孩Maya開展一段意想不到的友誼，引發一場奇喵歷險，終於發現自己的生命意義！《翻生貓奇遇記》香港已定在2027年3日4日於大銀幕上映。